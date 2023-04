Bauantrag noch in diesem Jahr

Projekt steht nicht in Frage: Melanchthon-Tower in Bretten soll kommen

Teure Kredite, hohe Baukosten und unklare Vorgaben erschweren derzeit den Fortgang des großen Bauprojekts am Stadteingang von Bretten. Doch der Investor hält an seinen Plänen fest und will noch in diesem Jahr den Bauantrag einreichen.