Von 300 bedrohten Arbeitsplätzen bei der E. G. O. in Oberderdingen war im Januar die Rede. Die Zahl hat sich jetzt deutlich reduziert. Aber die Mitarbeiter machen auch Abstriche.

Rund 300 Arbeitsplätze sind bei der E. G. O. in Oberderdingen bedroht, hieß es Ende Januar. Von Wegfall und Verlagerungen, etwa nach Polen und Kroatien, war die Rede. Grund sei die Krise in der Haushaltsgerätebranche, der sogenannten Weißen Ware.

Nach monatelangen Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und IG Metall hat sich die Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze fast halbiert.

Wir gehen davon aus, dass wir komplett auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten können. Gabriele Lintner

Leiterin Personalwesen national

Zwar geht es jetzt noch immer um maximal 160 Mitarbeiter, wie die E. G. O. bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag mitteilte. Aber Gabriele Lintner, Leiterin Personalwesen national, sagte auch: „Wir gehen davon aus, dass wir komplett auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten können.“

Das Unternehmen setzt demnach auf einvernehmliche Lösungen. Möglich sind etwa Rentenbrücken, Vollzeitweiterbildungen oder eine Beschäftigung in anderen Arbeitsbereichen. Im Juni will E. G. O. alle rund 1.340 Mitarbeiter in Oberderdingen über Einzelheiten informieren.

Mitarbeiter in Oberderdingen verzichten auf einen Teil ihrer Sonderzahlungen

In der Pressekonferenz gab Lintner die Eckdaten zum neuen Tarifvertrag bekannt. Dieser beginne im Juni und habe eine Laufzeit bis Ende 2029. Das bedeute Planungssicherheit für beide Seiten, sagte sie.

Um die Arbeitsplätze langfristig zu sichern, verzichten alle Mitarbeiter auf einen Teil ihrer Sonderzahlungen. Dabei geht es beispielsweise um Urlaubs- und Weihnachtsgeld, das in den Jahren 25, 26 und 27 um bis zu 25 Prozent gekürzt wird.

Zusätzlich verpflichten sich die Arbeitnehmer, zwei Stunden die Woche unentgeltlich zu arbeiten. Aktuell arbeiten Vollzeitbeschäftigte 35 Stunden die Woche. Derzeit ist die Zusatzarbeit allerdings nur eine Option, weil E. G. O. in Kurzarbeit ist.

Die Belegschaft ist bereit, mit uns zu gehen. Gabriele Lintner

Leiterin Personalwesen national

Die Kurzarbeit betrifft alle Bereiche, mit Ausnahme der Entwicklung. „Die Belegschaft ist bereit, mit uns zu gehen“, sagte Lintner. Wenn der Betrieb später wieder gut laufe, bekämen die Mitarbeiter die Einsparungen zurück.

Wir sind davon überzeugt, dass wir den Standort erfolgreich in die Zukunft führen. Karlheinz Hörsting

CEO der E. G. O.-Gruppe

Dahin gehend zuversichtlich zeigte sich Karlheinz Hörsting, CEO der E. G. O.-Gruppe: „Wir sind davon überzeugt, dass wir den Standort erfolgreich in die Zukunft führen“, sagte er. Er begründete das unter anderem damit, dass die innovativen Technologien Induktion und Dickschicht in Oberderdingen bleiben. „Wir sehen Zusatzgeschäfte, deshalb sind wir positiv“, sagte Hörsting.

Zudem setze das Unternehmen auf Digitalisierung und gekocht werde schließlich immer. E. G. O. ist Hersteller von Komponenten zum Steuern und Heizen von Hausgeräten.

Gewerkschaft spricht von „schmerzhaften Einschnitten“

Grundsätzlich zufrieden äußerte sich auch die Arbeitnehmerseite. Dirk Becker, erster Bevollmächtigter der IG Metall Bruchsal, sagte, gut 70 Prozent der Verhandlungsziele seien erreicht. Wichtig sei den Beschäftigten vor allem, dass die Kompetenz des Anlagenbaus und die Logistik am Standort bleiben.

„Es sind schmerzhafte Einschnitte, aber wir wissen, welche Schwierigkeiten die Branche der Weißen Ware hat.“ Die Gewerkschaft habe ihren Mitgliedern den ausgehandelten Tarifvertrag vorgestellt. „Hurra-Schreie waren das nicht, aber 95 Prozent haben zugestimmt“, teilte Becker mit.

Betriebsratsvorsitzender Marcus Kornherr sprach von „Einschnitten, die wehtun, aber machbar“ seien. „Wir haben gespürt, dass die Belegschaft bereit ist, für ihre E. G. O. Beiträge zu leisten“, sagte er. Wichtig sei ihm, dass es nicht ans monatliche Einkommen gehe. Auch Kornherr betonte, wie wichtig es sei, dass die Zukunftstechnik in Oberderdingen bleibe.

Wir tanzen nicht. Aber in Anblick dessen, was mit der Weißen Ware und wirtschaftlich los ist, sind wir zufrieden. Marcus Kornherr

Betriebsratsvorsitzender

Zudem sei er froh über die lange Laufzeit des Vertrages. „Wir tanzen nicht. Aber in Anblick dessen, was mit der Weißen Ware und wirtschaftlich los ist, sind wir zufrieden.“

Über den Verlauf der Verhandlungen sagte CEO Hörsting, die Parteien hätten in der Sache hart gerungen. Sie seien aber stets konstruktiv und fair miteinander umgegangen. „Beide Parteien hatten das Interesse, die Arbeitsplätze zu erhalten.“ Dass das Unternehmen etwas habe machen müssen, zeige sich in den Zahlen.

Die E. G. O. ist das größte Unternehmen der Blanc & Fischer-Familienholding (B&F). Laut Unternehmensangaben ging der Umsatz der B&F im vergangenen Geschäftsjahr um 14,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro zurück. Die E. G. O. verbuchte 699 Millionen Euro (minus 13 Prozent).

Ebenfalls zur B&F gehören unter anderem der Spülen-Spezialist Blanco und der Großküchenexperte B.Pro. Bei Blanco sank der Umsatz um 16 Prozent, bei B.Pro um 19 Prozent.