Kirchlicher Nachwuchs

Bei Brettener Ministranten gibt es kein Personalproblem

Als „ein Modell mit Zukunft“ bezeichnet Pfarrer Harald-Mathias Maiba von St. Laurentius in Bretten den Ministranten-Dienst. Und tatsächlich: Einen Mangel an „Minis“ gibt es in Bretten nicht.