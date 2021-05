Bei den Brettener Wirten bleibt der große Andrang zur Wiedereröffnung aus

Am Pfingswochenende durften auch die Brettener Bars, Gaststätten und Restaurants endlich wieder öffnen. Doch viele Plätze blieben frei. Sorgen die aktuellen Regelungen für zu viel Verwirrung bei potenziellen Gästen?

Zwar dürfen auch die Brettener Bars, Gaststätten und Restaurants seit dem Wochenende wieder Gäste empfangen und Speisen und Getränke nicht mehr nur zum Liefern oder Mitnehmen, sondern auch direkt in ihren Lokalitäten anbieten.

Voraussetzung ist allerdings ein aktueller, negativer Corona-Test eines offiziellen Testzentrums oder ein Impfnachweis, beziehungsweise alternativ der Nachweis für eine zurückliegende und auskurierte Corona-Infektion.

Gerade diese Regelungen scheinen gegenwärtig noch bei so manchen Gastronomen und bei vielen potenziellen Gästen für Verwirrung zu sorgen und schaffen so manche Unsicherheit, wie sich am Pfingstwochenende zeigt.