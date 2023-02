Bei der Brettener Chornacht erklingen rund 400 Stimmen

Bei der 2. Brettener Chornacht wollen 16 Gesangsformationen auf drei Bühnen zeigen, was sie können. Zu hören sind Auszüge aus Musicals, Filmmusik und Oratorien.

Mit 16 Chören und rund 400 fröhlichen Stimmen wollen die Brettener Gesangsformationen und das Kulturamt die Stadt zum Klingen bringen. Am Samstag, 25. März, 17 Uhr startet nach sechs Jahren Pause die zweite Brettener Chornacht. Mit dabei sind Kinder- und Jugendchöre, Kirchenchöre, ein Schulchor, ein Kammerchor, ein Gospelchor und drei Gesangvereine. Sogar eine Gesangsformation aus Frankreich wird vertreten sein.

Chor-Hopping ist in Bretten erlaubt

„Die Zuhörerinnen und Zuschauer können an diesem Abend Chor-Hopping betreiben und zwischendurch auch die Brettener Gastronomie aufsuchen“, bekundet der Brettener Oberbürgermeister bei der Vorstellung des Programms auf dem Marktplatz. Dort soll es auch eine zentrale Bewirtung geben.

„Es hat nach der Corona-Pandemie eine Weile gedauert, bis die Chöre ihre Sängerinnen und Sänger für die Proben wieder zusammengebracht haben“, so Martin Wolff (Freie Wähler), der sich freut, dass es gelungen sei, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. „Das musikalische Spektrum der Chöre erstreckt sich von der Klassik, Gospel und Pop sowie Musical, Filmmusik und Barock bis zu Operette und Schlager“, informiert Christian Cieplik vom MGV Freundschaft Diedelsheim.

An drei Spielstätten, die am Abend mit eigens beleuchteten Wegen miteinander verbunden werden, wird es Aufführungen geben: im Bürgersaal des Alten Rathaus, im Foyer der Weißhofer Galerie und in der St. Laurentiuskirche.

Den Auftakt machen die Evangelischen Kinder- und Jugendchöre aus Bretten, an deren Auftritt sich ein offenes Singen für Kinder anschließt. Weiter geht es mit den Kirchenchören aus Neibsheim, Bretten, Rinklingen und Diedelsheim. Die Schulen sind mit dem Chor des Melanchthon-Gymnasiums und dem „CHORekt!“ des Edith-Stein-Gymnasiums vertreten, die Neuapostolische Kirche mit einem Jugendchor. Gospel Train deckt den spirituellen Part ab, ChorLecithin die Sparte Pop und Querbeet die Welt der Schlager und Evergreens.

Französischer Chor bei Brettener Chornacht dabei

Was die Gesangsvereine der Stadt draufhaben, belegen die Ensembles aus Büchig, Neibsheim und Diedelsheim, Letztere werden verstärkt durch den Chor La Villanelle Bellegarde aus der französischen Partnerstadt. Vertreten ist auch die Evangelische Bezirkskantorei, die einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Mendelssohn-Programm bietet. Der Kammerchor Coro Cantastico hat sich auf Musik der Renaissance spezialisiert, die Schola Cantorum Tribus Brettae auf Gregorianische Gesänge. Auch die Happy Voices dürfen nicht fehlen.

„Höhepunkt und Abschluss der Chornacht wird gegen 22 Uhr ein gemeinsames Singen auf dem Marktplatz sein, bei dem auch die Besucher mitmachen können“, erklärt Anne Grath vom Brettener Amt für Bildung und Kultur, die mit den Vorbereitungen betraut ist und zum Pressegespräch frisch gedruckte Flyer und Plakate mitbringt.

Brettener Chornacht macht Werbung für den Chorgesang

„Für uns ist das eine gute Gelegenheit, aktiv Werbung für den Chorgesang zu machen – auch in der Hoffnung, neue Mitglieder zu gewinnen“, räumt Christian Cieplik unumwunden ein. Denn es gehe auch um das Überleben der Chöre. „Alle Chöre bringen Mitgliedsanträge mit“, erklärte Brettens Kultusamtschef Bernhard Feineisen mit Schmunzeln.

Für die Chornacht hätten sogar eigens Gesangsformationen zusammengefunden. Der Eintritt zu allen Chorauftritten ist übrigens frei, es werden jedoch Spenden für soziale Zwecke gesammelt, informiert der OB.