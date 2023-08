Jeder wählt seine eigene Musik

Silent Disco in Bretten: Die kabellosen Kopfhörer leuchten in rot, blau und grün

Der DJ macht die Musik, doch letztlich kann jeder Besucher seiner ganz persönlichen Lieblingsmusik lauschen. Bei der Silent Disco im Rahmen von „Sommer im Park“ in Bretten hört man die Musik über Kopfhörer, dabei entscheidet jeder für sich, was er hören will.