Eckl tritt die Nachfolge von Johannes Haupt an, der nach 13 Jahren an der Spitze des Familienkonzerns auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. Das teilte Natalie Schuler-Perrin mit.

Der 54-jährige Maschinenbau-Ingenieur Eckl war zuletzt als Mitglied der Konzern-Geschäftsführung von Mahle für den größten Unternehmensbereich Thermomanagement bei dem Stuttgarter Automobilzulieferer zuständig. Zuvor verantwortete er als Mitglied der Geschäftsführung beim Untergruppenbacher Getriebe-Spezialisten Getrag die Bereiche Vertrieb, Marketing, Geschäftsentwicklung und Unternehmenskommunikation.

„Wir freuen uns sehr, mit Bernd Eckl einen überaus erfahrenen Mann für unsere Unternehmensgruppe gewonnen zu haben. Er vereint in idealer Form einen technischen Hintergrund mit Management-Know-how und intensiven Erfahrungen im internationalen Geschäft, vor allem auch in der asiatisch-pazifischen Region“, so Armin Sohler, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Blanc & Fischer Familienholding, in der Unternehmensmitteilung.

„Ich freue mich sehr über die fantastische Chance, eine so interessante und bestens aufgestellte Unternehmensgruppe wie die Blanc & Fischer Familienholding in die Zukunft führen zu dürfen“, äußert sich Eckl. Als Ingenieur fasziniere ihn, wie die Unternehmensgruppe gerade in den vergangenen Jahren ihre seit jeher ausgeprägte Innovationskraft weiterentwickelt und genutzt habe, um ihre Position in hart umkämpften Märkten weiter auszubauen.

Blanc & Fischer Familienholding aus Oberderdingen ist zu 100 Prozent in Familienbesitz

Eckl übernimmt die Führung einer Unternehmensgruppe, die auch nach mehr als 90 Jahren noch zu 100 Prozent im Besitz der Nachfahren der beiden Firmengründer Karl Fischer und Heinrich Blanc ist. Die Blanc & Fischer Familienholding hat sich auf die Gestaltung und Verbesserung des Lebensraums Küche spezialisiert.

Zu der Holding gehören Blanco und B.PRO, Arpa, Kugel und die E.G.O.-Gruppe sowie Blanc & Fischer Corporate Services. Im Jahr 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt beschäftigt die Blanc & Fischer Familienholding rund 8.300 Mitarbeiter in 23 Ländern und an 54 Standorten weltweit.