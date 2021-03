Betrunkener Mann versucht in Bretten falsch herum in Einbahnstraße zu fahren

Ein 22-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat am Dienstagabend in Bretten einen Unfall verursacht, als er versuchte falsch herum in eine Einbahnstraße zu fahren. Zudem bemerkten die Beamten, dass der junge Mann zuvor Alkohol getrunken hatte.

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat am Dienstagabend in Bretten einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 22-jährige gegen 19.30 Uhr auf der Pforzheimer Straße, an der Einmündung zur Georg-Wörner-Straße, geradeaus in die Einbahnstraße weiterfahren.

Dabei stieß er mit einem von rechts aus der Georg-Wörner-Straße kommenden Wagen zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 2.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der vermeintliche Unfallverursacher wohl Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daraufhin musste der Mann auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten fest, dass der junge Mann wohl ohne Führerschein unterwegs war. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.