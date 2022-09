Vor etwa zehn Jahren keimte in Jürgen Bergsmann erstmals der Gedanke, einen Gottesdienst speziell für Motorradfahrer bestenfalls sogar in seiner Heimatgemeinde Sulzfeld auszurichten. Nach vielen Gesprächen und etlichen Planungsrunden wurde wurde die Idee nun Realität. Am Sonntagvormittag kamen rund 120 Zweirad-Enthusiasten mit ihren Maschinen auf die Burg Ravensburg und empfingen bei einem Biker-Gottesdienst im Hof des historischen Gemäuers den Segen des Herrn.

Biker-Gottesdienst steht unter dem Thema „Freiheit“

„Ich hätte mir vor allem nach den beiden Corona-Jahren beim besten Willen nicht vorstellen können, dass dieses Event jetzt in diesem Rahmen stattfinden kann“, betonte Mit-Initiator Bergsmann nach dem rund einstündigen Open-Air-Gottesdienst, der unter dem Thema „Freiheit“ stand, und bedankte sich explizit bei Sulzfelds Bürgermeisterin Sarina Pfründer (parteilos), die sich stark dafür eingesetzt hatte, dass die Veranstaltung stattfinden kann. „Wenn sich unserer Bürgermeisterin etwas in den Kopf gesetzt hat, dann setzt sie das auch durch“, meinte Bergsmann mit einem Augenzwinkern.

Burg Ravensburg bietet einen „tollen Rahmen“

Bei den rund 200 Besuchern, von denen auch etliche zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf die Ravensburg gekommen waren, kam der Biker-Gottesdienst bestens an.

„Die Burg bietet einen tollen Rahmen. Die Atmosphäre ist locker, ganz anders als man das sonst aus der Kirche kennt. Auch das Thema hat für uns Motorradfahrer natürlich perfekt gepasst“, meinte Jürgen Schwedes, der mit seiner Frau Lilly auf seinem Motorrad aus Kraichtal-Unteröwisheim nach Sulzfeld gefahren war. „Solche Biker-Gottesdienste könnte es hier in der Region gerne öfters geben“, sagte Schwedes.

„Es war echt super, es hat alles gepasst. So macht Gottesdienst richtig Spaß“, pflichtete Volker Geier bei, der gemeinsam mit seinen Biker-Kumpels Udo und Uwe aus der Nachbarkommune Eppingen – das Trio ist fester Bestandteil des dortigen Harley-Stammtischs – angereist kam. Ihre Maschinen hatten die drei Eppinger im Burghof abgestellt, wo letztlich neben einigen kultigen Harley-Davidson-Zweirädern eine Vielzahl an Bikes der verschiedensten Marken (Yamaha, BMW, Suzuki, Zündapp) zu einem imposanten Fuhrpark aufgereiht waren.

Location wurde bewusst für den Biker-Gottesdienst ausgewählt

Dass man die Ravensburg als Location für den Biker-Gottesdienst, den die evangelische Kirchengemeinde Sulzfeld zusammen mit der Freien Christlichen Gemeinde (CG) Kraichgau-Stromberg sowie der Gemeinde veranstaltete, ausgewählt hat, hatte übrigens zwei Gründe, erklärte Bürgermeisterin Pfründer.

Zum einen feiert der einstige Stammsitz der Freiherren Göler von Ravensburg in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag, zum anderen sei die Burg seit vielen Jahren „ein sehr beliebter Motorrad-Stopp“, so die Rathauschefin: „Deshalb wollten wir im Jubiläumsjahr auch diese Zielgruppe ansprechen.“

Höhepunkt des mit viel Musik umrahmten Gottesdiensts war eine Predigt in Interview-Form, die sich mit der Frage „Was ist Freiheit?“ beschäftigte. Im Gespräch mit David Ackermann, dem Pastor der CG Kraichgau-Stromberg, erzählte Benny Schäfer seine bewegte und bewegende Lebensgeschichte und berichtete von seinem Weg zu Gott und zum Glauben.