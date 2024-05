Bild aus den 1970ern: Was befindet sich heute in dem Brettener Haus?

Die Serie „Erkennen Sie Bretten“ geht in die siebte Runde. Wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, dieses Mal unschwer erkennen, zeigt das Bild die Bäckerei Holl. Doch ganz so einfach wird es jetzt nicht.

Jede Woche schreiben mehrere Leser, dass sie gern mehr knobeln wollen. Deshalb stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, im heutigen Teil der Serie gleich drei Fragen zu dem gezeigten Haus.

Wir möchten von Ihnen wissen: Erstens, wo befand sich die Bäckerei Holl, bis sie 1997 geschlossen wurde? Zweitens, wo war die Bäckerei in der Mitte der 1970er Jahre? Und drittens: Was befindet sich heute in dem abgebildeten Haus?

Wie immer freuen wir uns sehr, wenn Sie neben den bloßen Fakten auch Ihre persönlichen Geschichten mit uns und unseren Lesern teilen. Haben Sie bei Holl vielleicht Ihre Weckle gekauft? Was mochten Sie dort besonders? Und waren Sie vielleicht auch in dem Gebäude drin, nachdem die Bäckerei schon lange raus war?

Schreiben Sie uns gern bis Freitag, 10. Mai, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.bretten@bnn.de. Sie erreichen uns auch per Brief oder Postkarte an die Brettener Nachrichten, Melanchthonstraße 43 in 75015 Bretten.

In der vergangenen Woche besuchten uns drei Leser in der Redaktion und erzählten uns ihre Geschichten persönlich. Auch das ist möglich. Bitte nennen Sie bei Zuschriften jeweils Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Bretten?“.

Erzählen Sie uns auch von Ihren Erinnerungen. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Geschichte zum gezeigten Ort verlosen wir Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN. Die Preise schicken wir den Gewinnern nach der Verlosung zu.

Sämtliche Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Bretten?“ hat Stadtarchivar Alexander Kipphan ausgewählt. Das Stadtarchiv unterstützt die Reihe in den BNN mit Informationen, Rat und Tat.