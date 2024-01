Binokelturnier in Gölshausen vereint die Generationen – und alte Freunde

Zum Binokelturnier treffen sich in Gölshausen seit mehr als 30 Jahren Dorfbewohner und Menschen aus der Region. Zuletzt an diesem Samstag. Was die Teilnehmer an dem Kartenspiel so reizt.

Mit dem Schließen der letzten Kneipe hat sich das Leben im Brettener Stadtteil Gölshausen für einige Dorfbewohner in den vergangenen Wochen spürbar verändert. Zum Beispiel für die Freunde des Binokel-Spiels, die sich in jener Kneipe immer zum Stammtisch trafen und letzteren nun ins Feuerwehrhaus verlegen mussten.

Es ist ein Turnier von mir für das Dorf. Manfred Bohner

Turnierorganisator

Inmitten dieser Veränderung bleibt eine Tradition aber bestehen: das jährliche Binokelturnier. Manfred Bohner, ein passionierter Binokelspieler und Ehrenmitglied des SV Gölshausen, organisiert das Turnier vor dem Totensonntag seit mehr als 30 Jahren. „Es ist ein Turnier von mir für das Dorf“, sagt Bohner.

Unterstützt wird der Gölshäuser von seiner Familie, für die das Turnier eine Herzensangelegenheit ist. Tochter Sabrina Herkner kümmert sich um die Kasse, Schwiegertochter Christina Gerweck-Bohner um den Turnierablauf.

Eine Turnierteilnehmerin reist eigens aus der Nähe von Ludwigsburg an

Am vergangenen Samstagnachmittag hatte Bohner zum „außerplanmäßigen Sonderturnier“ eingeladen. Warum? „Bei unserem traditionellen Turnier im November sind viele Preise von unseren Sponsoren übrig geblieben, sodass wir ein weiteres Turnier anbieten können“, so Bohner. An zwölf Tischen des Clubhauses des hiesigen Sportvereins versuchten 36 Frauen und Männer ihr Glück.

Ich habe das Spiel durch meinen Vater kennengelernt. Jonas Lutz

Turnierteilnehmer

Mit dem Turnier brachte Bohner nicht nur Kartenspielbegeisterte aus Gölshausen, sondern auch aus entfernteren Orten wie Wilferdingen, Königsbach und Ölbronn zusammen.

So fand am vergangenen Samstag selbst Gerda Grodowski aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) den Weg nach Gölshausen, um sich in der Kunst des Binokels zu messen. „Ich bin zum ersten Mal hier. Meine Freundin hat zufällig davon gelesen“, erzählte Grodowski. Das Spiel erinnere sie an ihre Kindheit.

An den Turniertischen in Gölshausen treffen sich alte Freunde

„Die Besonderheit dieses Turniers liegt in der Kombination von jüngeren und älteren Teilnehmern“, bemerkte Mitorganisatorin Christina Gerweck-Bohner. Allerdings dominierte am Samstag doch die Altersgruppe der über 60-Jährigen.

Einer der jüngeren Teilnehmer war der 22-jährige Jonas Lutz. Nach einer schnellen ersten Runde wurde er dem nächsten Tisch zugelost, wo er auf Steffen Jenner und Thomas Gröner traf, die ihn herausforderten.

„Ich habe das Spiel durch meinen Vater kennengelernt und spiele es auch mit Freunden aus dem Tischtennisverein“, so Lutz

Das Spiel führt auch dazu, dass alte Freunde sich wiedertreffen. „Manfred, ein früherer Kollege von mir, motiviert mich jedes Jahr dazu, teilzunehmen“, berichtete Herbert App.

Es gilt, in zwölf Runden die meisten Punkte zu sammeln

Binokel, das vor allem im Schwäbischen, in der Schweiz und in den USA beliebt ist, erfordert Geschick und Strategie. Der Ursprung von Binokel ist unklar, möglicherweise geht er auf den schwedischen Schulmeister Gustav Flaker im 17. Jahrhundert zurück oder auf deutsche Einwanderer in den USA.

Mit einem speziellen Deck von zweimal 24 Karten, die traditionelle deutsche Farben wie Eichel, Schippen, Schellen und Herz aufweisen, wird gespielt.

Jeder der drei Spieler einer Gruppe muss im Laufe von zwölf Spielen pro Runde versuchen, die meisten Punkte zu sammeln. „Nach jeder Runde werden die Spieler neu zugelost“, erklärte Gerweck-Bohner.

Eine Runde dauere zwischen 45 bis 90 Minuten. Nach drei Runden und insgesamt 36 Spielen entscheidet die Gesamtpunktzahl über den Turniersieg.

Beim Reizen ist Mut erforderlich – aber auch Voraussicht

Ein wesentlicher und spannender Teil des Spiels ist das Reizen. Hierbei geben die Spieler Gebote ab, die anzeigen, wie viele Punkte sie zu erzielen glauben. Ihm gefalle das Spiel wegen der Taktik, sagte Turnierteilnehmer Felix Dickemann. Neben Voraussicht sei auch ein gewisses Maß an Glück wichtig.

Das Reizen erfordert nicht nur ein gutes Verständnis des Spiels, sondern auch eine Portion Mut und Strategie. Für einige Spielende kann ein schlecht kalkuliertes Reizgebot früh das Aus bedeuten, während sich andere, wie Hans-Peter Sahr, durch kluges Spiel den Weg zum Sieg ebnen.

Neben dem sportlichen Wettbewerb waren die attraktiven Preise eine Motivation für die Turnierteilnehmer. Insgesamt 20 standen zur Verfügung; sie variierten von 200-Euro-Tankgutscheinen über Karten für das Kino bis hin zu Büchern, Weinpräsenten und diversen Gutscheinen.

Der Turniersieger Hans-Peter Sahr (8140 Punkte) durfte zuerst einen Preis auswählen wählen, gefolgt von Lothar Friedl (7460 Punkte) und Harald Schmid (7460 Punkte). Bis zum nächsten Turnier müssen sich die Kartenspielbegeisterten noch etwas gedulden. „Im November, vor dem Totensonntag, am 22. November wird es wieder ein Binokel-Turnier geben“, verspricht Bohner.