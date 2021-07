Elektrofahrräder boomen. Auch auf den Straßen der Region sind die Flitzer, die abgesehen von dem Reifenrauschen geräuschlos an einem vorbeifegen, allgegenwärtig. Die Fahrradindustrie und der Handel sind mit hohen Umsatzsteigerungen einer der Gewinner der Corona-Pandemie.

Ein dicker Wermutstropfen fällt allerdings seit einiger Zeit in den Freudenbecher. Wer sich im Moment ein E-Bike beschaffen will, muss sich in Geduld üben.

Mit welchem Fahrradhändler aus der Region man immer auch spricht, alle sind sich in der Beurteilung der Situation einig: „Das macht überhaupt keinen Spaß mehr“, macht beispielsweise Silvia Brodbeck lautstark ihrem Frust Luft über einen Mangel, der nicht nur in ihrem Laden regiert.