Bretten feiert mit Comedy, Musik und Sport den Sommer im Park

Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Wer das verinnerlicht hat, lebt leichter, vor allem bei Fokus auf Entspannung.

Das Prinzip findet sich überall: Bei Yoga oder Gitarrensaiten, im Alltag zwischen Beruf und Feierabend. Und es zieht sich durchs Programm der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ in Bretten und durch seine ganze Vielfalt.

Das Frauen-Team in der Stadtverwaltung, welches das Programm in rund sechs Monaten auf die Beine gestellt hat, weiß es aus Erfahrung am eigenen Leibe: Oft kommt gewaltige Anspannung vor der Entspannung.

Aber es gibt Hoffnung, auch für sie. Denn schon allein der Begriff wirkt Wunder: „Sommer im Park“. Klingt doch herrlich. Was da alles mitschwingt! Es könnte als Brettener Mantra für die nächsten Wochen herhalten. Sommer ist per se wunderbar. Ist er zu heiß, verheißt der Park Kühle im Schatten, er verheißt Pausen auf Bänken und Grün, wohin das Auge sieht.

Bunter wird es allerdings schon vom 2. bis 13. August auf der Fläche zwischen St. Laurentius und Stadthalle. Brettenerinnen und Brettener wissen trotz dreijähriger Pause mit Kulturfreitagen, dass ihr „Sommer im Park“ auch ein tolles, volles Programm bietet.

Kooperation mit dem Olympischen Sportbund bei „Bretten bewegt sich“

Ihre Gesichtsmuskeln üben sich darum schon einmal und bis dahin in Vorfreude. Es warten Clown-Theater, eine Omi mit skurrilem Strick-Tick oder Musik und Kuriositäten.

Zungenmuskeln braucht ein Schriftsteller zum Vorlesen und alle anderen ihre Armmuskeln für den täglichen Applaus. Machbar, zumal mit Training.

Und Training empfiehlt sich ohnehin, aber ganz besonders für den Tag „Aktiv im Park“. Da stellt die Stadt eine Sportbox auf. Die Aktion wird gefördert vom Olympischen Sportbund. Über die App „BRETTEN BEWEGT SICH“ können Sportgeräte geliehen werden - natürlich um sie dann auch zu benutzen.

Also raus aus den Sesseln, und nix wie rein in den Park - wenn es denn endlich so weit ist.. Wie man hinkommt, wer wann drankommt und ob man auch mal ohne Muskeln auskommt, findet sich alles im Online-Programm. Und jetzt erst mal entspannen.