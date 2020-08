Urlaub vor der Haustür oder in der heimischen Region steht bei vielen Bundesbürgern in diesem Corona-Sommer ganz hoch im Kurs. Dieser Trend macht sich auch in der Melanchthonstadt bemerkbar, wo aktuell deutlich mehr Tagesausflügler als sonst in dieser Zeit üblich unterwegs sind.

Da erweist es sich aus Sicht der Stadtverwaltung als Volltreffer, dass die Tourist-Info genau rechtzeitig zum Start der Sommerferien eine neue Broschüre herausgebracht hat. „Bretten auf einen Blick“ heißt der Faltplan im handlichen Spielkarten-Format, der in jede Hosentasche passt und Besucher zu 14 historischen Schauplätzen im Zentrum der Melanchthonstadt lotst.

Wie tauglich ist der Stadtrundgang für die Hosentasche?

Aber ist dieser Stadtrundgang für die Hosentasche auch tauglich für Tagesausflügler? Soll man die aufgeführten Sehenswürdigkeiten der Reihe nach – also von Nummer eins bis 14 – ablaufen oder lieber ganz individuell losmarschieren? Und wie lange braucht man eigentlich für diesen Trip durch die historische Altstadt? Ich bin kurzerhand in die Rolle eines Tages-Touristen geschlüpft, der sich in möglichst kurzer Zeit einen möglichst umfassenden Überblick über die Geschichte der Melanchthonstadt und ihre markantesten Bauwerke verschaffen will.