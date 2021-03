Nach 15 Jahren im Landtag

CDU-Wahlkämpfer Joachim Kößler aus Gondelsheim verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach 15 Jahren als Landtagsabgeordneter in Stuttgart und vielen weiteren Jahren in der Kommunalpolitik geht Joachim Kößler (CDU) in den Ruhestand. Der gebürtige Brettener ist ein politisches Urgestein im Wahlkreis.