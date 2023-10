Bretten feiert seine Bürger mit Auszeichnungen für große Leistungen

Ob als Corona-Helfer, Naturschützer oder Blutspender: Auf viele Arten können Menschen in ihrer Stadt Gutes tun. Bretten hat das Engagement seiner Bürger nun belohnt.

Für manch einen ist eine ehrenamtliche Tätigkeit nur ein Hobby, für andere ein zentraler Bestandteil des alltäglichen Lebens. Einige Mitbürgerinnen und Mitbürger tun sich bei ihrem ehrenamtlichen Wirken ganz besonders hervor.

Für eben jene Bürger veranstaltet die Stadt Bretten jedes Jahr einen besonderen Ehrungsabend. Am Freitagabend war es nun wieder so weit und verdiente Ehrenamtler verschiedenster Vereine und Gruppen wurden ausgezeichnet.

Brettener OB Wolff: Engagement ist keine Selbstverständlichkeit

Nach einem Auftritt des Posaunenensembles der Jugendmusikschule „Unterer Kraichgau“ begrüßte Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) die gut 200 Ehrenamtlichen, Helfer, Gemeinderäte und Gäste, die sich in der Stadtparkhalle eingefunden hatten.

Wolff hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor. „Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, wenn Menschen sich Zeit für ein Ehrenamt nehmen, ihre Freizeit opfern oder sich finanziell engagieren, um ihren Verein zu unterstützen“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Wolff richtete einen Dank an all diejenigen, die sich für ihre Mitmenschen und die Allgemeinheit engagieren. „Unsere vielschichtige Gesellschaft und insbesondere die rund 200 Vereine und Gruppen in Bretten brauchen auch künftig ihre ehrenamtliche Unterstützung“, sagte der Rathauschef. Anschließend nahm er zusammen mit Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) die ersten Ehrungen vor.

Auszeichnung für 100-fachen Blutspender aus Bretten

Zwei verdiente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren wurden in diesem Jahr mit Barren ausgezeichnet. So erhielt Helmut Scheuble, der seit zehn Jahren als Obmann der Alters- und Ehrenabteilung der Abteilung Bretten tätig ist, einen Bronzebarren. Einen Barren in Silber erhielt der Gölshäusener Abteilungskommandant Andreas Bräuning, der als solcher nun ebenfalls seit zehn Jahren im Einsatz ist.

Es folgte die Ehrung der Blutspender. Hier wurden 22 Personen für unterschiedliche Spendenzahlen geehrt. Nicht jeder war allerdings zur Ehrung gekommen.

Hervorzuheben sind die Spender Michael Balmert und Gerhard Göpferich, die bereits 75-mal Blut gespendet haben. Holger Ams übertraf diese Leistung mit seinen 100 Blutspenden sogar noch und erhielt ebenfalls eine Auszeichnung.

Corona-Tester und Naturschützer bekommen Brettener Ehrennadel

Für projektbezogenes Engagement und sonstige herausragende Leistungen kann die Stadt Bretten ebenfalls Ehrennadeln vergeben. Philipp Weinkötz, Claudia Maurer, Gerhard Weinkötz, Cornelia Weinkötz, Helga Hagmann und Annette Grave wurden dabei auf Vorschlag der Ortsverwaltung Büchig geehrt.

Die DRK-Mitglieder betrieben von 2021 bis 2022 ehrenamtlich eine Corona-Teststation im Stadtteil Büchig und unterstützen so tatkräftig beim Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie.

Weitere sonstige Ehrungen erhielten NABU-Mitglied und Naturschützer Gerhard Fritz, der Dürrenbüchiger Ortschronist Gerhard Rinderspacher sowie Roland Heck und Wolfang Gerweck, die beide maßgeblich an der Sanierung des Sportplatzes des TSV Dürrenbüchig mitwirkten.

Helmut Zickwolf wurde auf Vorschlag der Ortsverwaltung Ruit für zahlreiche ehrenamtliche Instandhaltungsarbeiten ausgezeichnet. Für ähnliche Leistungen wurde auch der Dürrenbüchiger Günter Krauß und der Diedelsheimer Friedhelm Stein geehrt. Für seinen Einsatz um den Aufbau und die Renovierung der Reparatur-Bar erhielt Gerd Lehmann eine Ehrung.

Ehrennadeln gehen auch an Stützen von Brettener Vereinen

Abschließend wurden die Ehrennadeln der Stadt Bretten in Bronze, Silber und Gold verliehen. Für ihren mindestens zehnjährigen Einsatz in der Vorstandschaft ihrer jeweiligen Vereine erhielten Jürgen Zipf, Vorsitzender der Peter und Paul Gruppe „Fahrendes Volk / Zigeyner“ und Arno Rath als Schatzmeister der CDU Bretten-Ruit und Dürrenbüchig bronzene Nadeln.

Für mindestens 15 Jahre Dienst in ähnlicher Funktion oder für sonstige herausragenden Leistungen wurden Rita Gerweck für ihr vielfältiges Engagement im Musikverein Neibsheim und Alexander Kerres, Mitglied des Vorstands der Bauerngruppe Alt-Brettheim 1504, mit silbernen Ehrennadeln bedacht. Philipp Weinkötz, Gründungsmitglied der Notfallhilfe Büchig/Neibsheim und Vorstandsmitglied des DRK Ortsvereins Bretten-Büchig, erhielt ebenfalls eine Nadel in Silber.

Für 20 Jahre in ehrenamtlicher Tätigkeit in der Vorstandschaft wurden gleich sieben Personen mit goldenen Ehrennadeln ausgezeichnet. Dabei wurden Volker Bleier als Obmann des Ruiter Posaunenchors, Martina Gerweck-Hauk für die Tätigkeit als Beisitzerin im Musikverein Neibsheim und Sibille Elskamp, stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung Alt-Brettheim, für ihren vorbildlichen Einsatz geehrt.

Weitere Nadeln in Gold gingen an den Brettener AWO-Vorsitzenden Holger Müller, den Vorsitzenden der Handwerkergilde Alt-Brettheim, Herbert Meindl und Beate Simmel, ehemalige Schriftführerin der Bauerngruppe. Martin Hertzberg vom Musikverein Büchig Jochen Haag vom FC Neibsheim wurden für ihr langjährigen Einsatz in den Vorstandschaften ihrer Vereine ebenfalls mit Gold bedacht.