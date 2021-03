Bretten landet beim ADFC-Fahrradklima-Test erneut weit hinten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests für das Jahr 2020 veröffentlicht - und Bretten radelt demnach wieder hinterher. Die Melanchthonstadt Bretten belegt bei dem ADFC-Ranking den 376. Platz und landet damit wie schon 2018 im letzten Viertel.

Gesamtnote 4,36 für die Melanchthonstadt

In der Ortsgrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner beteiligten sich 415 Städte beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Platz eins sicherte sich in dieser Kategorie das nordhessische Baunatal mit einer Gesamtnote von 2,39 vor Meckenheim (2,65) aus dem Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen und Westerstede (2,98) in Niedersachsen. Bretten schloss mit der Gesamtnote 4,36 ab.

Der ADFC führt seinen prestigeträchtigen Fahrradklima-Test im zweijährigen Rhythmus durch. 2018 belegte Bretten den 295. Platz in seiner Kategorie, in der damals insgesamt 311 Städte antraten. Mit dem Fahrradklima-Test soll beleuchtet werden, wie es um die Fahrradfreundlichkeit in Deutschlands Städten und Gemeinden bestellt ist und wo Städte beim sogenannten Radklima punkten beziehungsweise wo nachgebessert werden muss.

1.024 Städte und Gemeinden nehmen teil

Die Teilnehmer der Umfrage zum Fahrradklima-Test 2020 mussten unter anderem das Fahrrad- und Verkehrsklima, den Stellenwert des Radverkehrs, die Sicherheit beim Radfahren oder die Infrastruktur und das Radverkehrsnetz in ihrer jeweiligen Heimatstadt oder Heimatgemeinde bewerten.

Im Jahr 2020 haben sich laut ADFC im Zeitraum vom 1. September bis zum 30. November rund 230.000 Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage beteiligt – das sind rund 60.000 mehr als 2018. Diese haben 1.024 Städte und Gemeinden bewertet, 2018 nahmen 683 Kommunen am Fahrradklima-Test teil.

Die Bewertungen seien laut ADFC ernüchternd: Die Fahrradfreundlichkeit liegt, wie 2018, bei 3,9. Das Radklima habe sich in Deutschland also nicht verändert und sei weiter nur ausreichend, so der ADFC.