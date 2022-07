Party heißt es ab Freitag, 29. Juli, mit „Bretten live“ auf dem Marktplatz. Das Festival der guten Taten verspricht bis Sonntag, 31. Juli, Musik für jeden: vom Schlager bis Hiphop und von Rock bis hin zu Elektro-Beats. „Das Wichtigste aber ist der soziale Zweck“, betont Uli Lange. Er ist Impressario des Festivals seit 1975 und Co-Veranstalter neben der Stadt Bretten.

Lange dankte insbesondere Nadja Scheuer von der Stadt und Heiko Riedle vom TSV Rinklingen für ihre Unterstützung. Der Erlös von Bretten live geht an den Verein und seine ganzjährige Benefiz-Aktion zugunsten „Aktion Mensch“. Die Bands spielen gegen Aufwandsentschädigung.

Zur Eröffnung am Freitag um 19.30 Uhr ist der Name der Band „Partytime Pur“ Programm, bevor ab 20 Uhr die pfälzische „Krachledergang“ für Überraschungen im Klangsektor sorgt. Sie steht nicht für Blasmusik, sondern bringt Rock, Pop oder auch Hiphop mit. Die Brettener Coverband „Sudden Inspiration“ beschließt den Freitagabend ab 22.15 Uhr mit Chart-Hits und Evergreens. Sie hat gerade erst als einer der Opener auf dem Vorfest in Karlsruhe beeindruckt.

Der Samstag bei „Bretten live“ ist etwas für Deep-Purple-Fans

Am Samstag ist Start mit „The Shades of Soul“. Für die Formation hat der Produzent von Tina Turner oder Johnny Guitar Watson Ex-Musiker der United States Army Band und Nachwuchstalente gewonnen. TSOS zaubern mit Tanzelementen, Stimmgewalt und mitreißenden Beats eine Disco-Revue mit knackigem Funk auf die Bühne. Sounds von James Brown, Kool and the Gang oder Whitney Houston sind dabei, aber auch Soul von den Temptations.

Härter wird es am Samstag mit der Purple-Tribute-Band „Demon’s Eye“. Sie traten bereits mit Musikern des Originals auf, wie mit Drummer Ian Paice oder Keyboarder John Lord. Eingefleischte Deep-Purple-Fans freuen sich schon auf die Improvisationen und Gitarre-Orgel-Duelle.

Am Sonntag wird es volkstümlicher. Ab 12.30 Uhr wollen unter dem Motto „Akustik Box“ der Brettener Stefan Wukowitsch und Thomas Rothfuß, früher „Schäfer“-Mitglied, gemeinsam mit dem Publikum Schlager singen, verrät Uli Lange. Die „Grombacher“ umrahmen dank neunköpfiger Crew mit Klangfülle den Auftritt von Stargast G. G. Anderson. Sie bringen ab 13.30 Uhr und nochmal ab 16 Uhr ihre Fans zum Schunkeln.

Dorfrocker kommen am Sonntag direkt vom ZDF-Fernsehgarten nach Bretten

G. G. Anderson ist am Sonntag ab 15 Uhr die Attraktion für die Schmuse-Fraktion. Der deutsche Komponist, Musikproduzent und Schlagersänger schuf seit 1964 viele Hits wie „Mama Lorraine“ oder „Weiße Rosen schenk ich Dir“. Und er arbeitete mit Künstlern wie Mireille Mathieu, Rex Gildo oder Andrea Jürgens.

Am Sonntag mixen ab 19 Uhr die Dorfrocker aus Kirchaich ihre besondere Party-Stimmung aus Rock, Volkstümlichem und Country. Sie kommen übrigens, wie auch G. G. Anderson, am Sonntag direkt vom ZDF-Fernsehgarten auf die Bühne in Bretten, verrät Uli Lange. Die Dorfrocker erwärmen die Atmosphäre für „Willy and the Poor Boys“. Diese bieten Hits von Creedance Clearwater Revival, was ein Finale von sentimentaler Klasse für 60er-Jahre-Fans verspricht.