Klimabeirat geplant

Bretten macht 2,7 Millionen Euro Schulden: Gemeinderat befasst sich mit dem Haushalt für 2023

In diesem Jahr wird die Große Kreisstadt Schulden in Höhe von 2,7 Millionen Euro machen. Der Brettener Schuldenstand wird so zum Jahresende auf rund 23,7 Millionen Euro anwachsen.