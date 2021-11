Turm mit Wohnungen

Stadt Bretten wartet auf Pläne: Was tut sich eigentlich in Sachen Melanchthon-Tower?

Im Sommer 2020 schlugen in Bretten die Wogen hoch, als ein Stuttgarter Investor seine Pläne für einen weithin sichtbaren Tower am Stadteingang präsentierte. Seither ist es ruhig geworden um das Projekt. Doch der Investor will den Komplex auf jeden Fall bauen.