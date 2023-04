Bretten: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der B293

Ein 59-Jähriger wurde am Samstag auf der B293 in einen Unfall durch ein gefährliches Überholmanöver verwickelt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 59-Jähriger hat am Samstag gegen 11.20 Uhr die B293 von Bretten kommend in Fahrtrichtung Flehingen befahren und wurde hierbei in einen Unfall verwickelt.

Nach Angaben der Polizei kamen dem 59-Jährigen an der Kreuzung nach Bauerbach zwei Fahrzeuge entgegen. Das hintere Fahrzeug fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug dicht auf und leitete dann ein Überholmanöver ein. Beim Ausscheren zum Überholen beschädigte der bislang unbekannte Autofahrer den Wagen des 59-Jährigen.

Aufgrund der Verkehrssituation fuhr der Geschädigte zunächst bis zur Ausfahrt Flehingen weiter, um dort zu wenden und zur Unfallstelle zurückzukehren. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch vom Unfallort. Der 59-Jährige fuhr daher die nächstgelegene Polizeidienststelle an.

An dem Auto des Geschädigten konnten ein kaputter Außenspiegel sowie Kratzspuren entlang der Fahrerseite festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 72 52) 5 04 60 zu melden.