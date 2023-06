Wegen Ärger über Geruchsbelästigung

Deuerer kündigt für 2026 Umzug nach Gölshausen an

Hat der Gestank in Rinklingen bald ein Ende? Der Brettener Tiernahrungshersteller Deuerer kündigt jedenfalls den Aufbau einer neuen Produktion in Gölshausen bis 2026 an. Und investiert dafür etliche Millionen.