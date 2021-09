Aktion des Landesseniorats

In Bretten gibt es noch keinen Platz für ein Schwätzchen

Bretten geht leer aus, wenn am 5. September in baden-württembergischen Städten und Kommunen die „Schwätzbänkle“-Aktion des Landesseniorenrats stattfindet. Allerdings will man in Bretten das Thema möglichst bald angehen.