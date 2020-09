Bürger sollen sensibilisiert werden

Bretten testet neues Sirenensystem am Warntag

„Saumäßig laut“ ist Anwohnern zufolge das neue Sirenensystem in Bretten, welches im Herbst 2019 in Betrieb genommen wurde. Es soll beim bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag, 10. September, um etwa 11.15 Uhr getestet werden.