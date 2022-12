Bretten und Umgebung: Wer hat große Pläne für das neue Jahr?

Unsere Redaktion in Bretten möchte Leute vorstellen, die 2023 etwas Besonderes vorhaben. Das kann eine besondere Reise, Hochzeit oder ein Bauprojekt sein.

Wer hat große Pläne für das neue Jahr? Unsere Redaktion in Bretten gerne eine Handvoll Leute vorstellen, die 2023 Besonderes vorhaben. Eine längere Reise beispielsweise, die man schon eine Weile plant? Oder ein Bauprojekt für das künftige Familiendomizil? Oder eine Hochzeit in einem besonderen Ambiente mit einem besonderen Menschen? Oder der Schritt in die Selbstständigkeit mit einer mutigen Firmengründung?

Wenn Sie in eine diese Rubriken fallen oder 2023 darüber hinaus etwas ganz Spezielles vorhaben, dann melden Sie sich doch bei uns. Wir würden gerne Ihr besonderes Projekt vorstellen und am Jahresende 2023 nachfragen, was daraus geworden ist.

Interessenten können uns eine Mail an redaktion.bretten.aktionen@bnn.de schicken und darin ihr Projekt in ein oder zwei Sätzen kurz beschreiben. Bitte eine Telefonnummer für Rückfragen angeben.