An diesem Donnerstag, 26. Mai, übernehmen die Männer das Kommando – zumindest in ihrer eigenen Vorstellung. Ob mit dem Traktor oder zu Fuß mit Rucksack und Bollerwagen, ob in großen oder kleinen Gruppen: am Vatertag ziehen Vertreter des starken Geschlechts in der Regel von Fest zu Fest. Nach zwei Corona-Jahren, an denen an Christi Himmelfahrt Veranstaltungen äußerst rar waren, richten Vereine aus Bretten und den Umlandgemeinden nun wieder vermehrt ihre traditionellen Vatertagsfeste aus.

Nicht nur gegen den Durst ist an den diversen Bier- und Verkaufsständen jede Menge im Angebot, auch kulinarisch und oft musikalisch ist einiges geboten. Einem harmonischen Vatertagsausflug steht also nichts mehr im Weg, zumal auch die Wetteraussichten mit Temperaturen von bis zu 22 Grad und Sonnenschein für eine Tour geradezu prädestiniert sind.

Aufgeführt sind in der folgenden Übersicht allerdings nur die Feste und Veranstaltungen, die im Vorfeld an die Brettener BNN-Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Die Abteilung Ruit der Feuerwehr Bretten veranstaltet diesmal im Ruiter Feuerwehrhaus ab 10 Uhr ihr Vaterstagsfest als Tag der offenen Tür. Neben den „gewohnten Speisen und Getränken“ gibt es auch einen Kaffee- und Kuchenverkauf, teilt Achim Pleyer mit.

Er ist bei der Freiwilligen Feuerwahr Bretten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Da die Straße zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Gasthaus Löwen am Himmelfahrtstag gesperrt ist, können die Besucher „das Fest ohne störenden Straßenverkehr genießen“, so Pleyer.

Um 14 Uhr wird die Jugendfeuerwehr eine laut Pleyer „moderierte Schauübung in der Ortsmitte durchführen“. Man kann die Drehleiter aus Bretten und das Ruiter Löschfahrzeug in Augenschein nehmen. Zudem bietet der Brettener Feuerwehrförderverein Rundfahrten mit seinem Oldtimer an.

Ebenfalls ab 10 Uhr richtet der TSV Rinklingen sein Vatertagsfest an der Rinklinger Grillhütte aus. Wie Eray Toprakkazar mitteilt, im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit des TSV zuständig, warten auf die Besucher „Kaltgetränke und Leckeres vom Grill“.

Musikalisch und kulinarisch ist beim traditionellen Waldfest vorgesorgt beim alten Sportplatz am Bürgerwald vom Musikverein Büchig. Wie Schriftführerin Sandra Hipp mitteilt, „wird wieder Bestes aus Küche, sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen geboten, ebenso gibt es frisch zubereitete Salate“.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle Heidelsheim, die Musikvereine aus Wössingen und Neibsheim sowie das Jugendblasorchester und die Schülerkapelle des MV Büchig. Die kleinen Festgäste haben die Möglichkeit, auf dem Kinderspielplatz zu toben. Es gibt fest installierte WC-Anlagen. Wie Hipp weiter mitteilt, findet das Fest „bei sehr schlechtem Wetter“ in der Bürgerwaldhalle statt.

Oberderdingen

Um 11 Uhr beginnt der „Musikantenbahnhof“ des Musikvereins Flehingen am Flehinger Bahnhofsgebäude an der gleichnamigen S4- Haltestelle. Dabei erwartet die Besucher „wie immer Blasmusik vom Feinsten, hausgemacht sowie von unseren befreundeten Vereinen“, teilt Florence Lingenfelser mit, beim MV Flehingen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Für das leibliche Wohl sei natürlich ebenfalls bestens gesorgt, so Lingenfelser weiter. Musikalisch eröffnet der MV Gölshausen um 11.30 Uhr das Fest, danach spielen noch der MV Bauerbach (13.45 Uhr), das Nachwuchsorchester des MV Flehingen und des MV Zaisenhausen (16 Uhr) sowie um 17 Uhr das Blasorchester des Gastgebers.

Kürnbach

Im Hof des Musikerheims geht am Himmelfahrtstag ab 11 Uhr das traditionelle Vatertagsfest des Musikervereins Kürnbach über die Bühne.

Laut Mitteilung von Schriftführerin Heike Rieschl sorgen ab 12 Uhr die Feuerwehrkapelle Sulzfeld und ab 16.30 Uhr der gastgebende MV Kürnbach für die musikalische Unterhaltung. Kulinarisch wartet der MVK unter anderem mit Spießbraten, Jäger- sowie Zigeunersteaks auf. Rieschl weist darauf hin, dass „ausreichend Sitzplätze im Festzelt vorhanden“ sind, „sollten die Wetterbedingungen nicht ganz optimal sein“.

Knittlingen

Ab 11 Uhr richtet die Stadtkapelle Knittlingen ihr Staigfest am Waldspielplatz „In der Staig“ aus. Der Himmelfahrtstag beginnt mit einem Gottesdienst, den das Blasorchester der Stadtkapelle musikalisch umrahmt, ab 15 Uhr unterhält das Jugendorchester die Gäste.

Das teilt Silke Nonnenmann mit, die Schriftführerin der Stadtkapelle Knittlingen. Das kulinarische Angebot beinhaltet, so Nonnenmann, neben diversen Kaltgetränken noch Würste und Steaks vom Grill sowie Pommes Frites, am Nachmittag bietet die Jugendabteilung Kaffee und Kuchen an. Man freue sich „auf einen schönen Tag mit vielen Gästen“, so Nonnenmann.