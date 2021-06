Angela Merkel hat am Mittwoch ihr digitales Impfzertifikat in der Brettener Melanchthon-Apotheke abgeholt. Nein, nicht die Bundeskanzlerin, sondern ihre 65 Jahre alte Brettener Namensvetterin steht am Vormittag am plexiglasverkleideten Schalter und gibt Personalausweis und gelben Impfpass ab, um ihre Daten in einen QR-Code umwandeln zu lassen.

Seit dieser Woche dürfen Apotheken den digitalen Impfnachweis erstellen. Der Andrang ist groß, der Aufwand ebenso.

Auch weil nicht alles klappt, wie geplant.