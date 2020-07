Brettener Apotheker fertigen vieles nach Maß

Von Fitzelchen, Kruken und Kartenblättern - ein Blick ins Apotheker-Labor zeigt, wie Drogen in Tees gelangen oder Cremes und Salben entstehen. Für wen mischt der Pharmazeutiker von nebenan noch eigenhändig Kleinstmengen an?

Sachte neigt er das dicke, braune Fläschchen. Das Glycerolum tropft in eine weiße Schüssel. Die Waage verrät, es sind fünf Gramm. Gebhard Nagel füllt „ad 50“ auf, entnimmt hierfür mit dem Spatel aus einer größeren Kruke, einem Töpfchen, 45 Gramm Basiscreme. Der Apotheker stellt eine Handcreme her. Eigene Rezepturen sind nach ärztlicher Verordnung individuell gefertigte Arzneimittel.

Womit das Apothekerdasein begann, hat heute noch Bedeutung für Allergiker, Kinder und überall da, wo Ärzte gängige Wirkstoff-Kombinationen in fertigen Produkten nicht für individuell passend erachten.

Sollen es also einmal nicht genau ein oder zwei Gramm Cortison in der Salbe sein, weil der Mediziner eineinhalb Gramm verschreibt, ist der Apotheker gefragt, erläutert der Inhaber der Markt-Apotheke in Bretten. Allergien gegen Konservierungsstoffe seien recht häufig.

Für Säuglinge füllt das Team um Ariane Maaß in der Hirsch Apotheke beispielsweise häufiger Kapseln ganz individuell.

Desinfektionsmittel stellen Apotheker in Defektur her, Kleinserien

Bundesweit machen diese quasi maßgefertigten Mischungen drei Prozent der Aufträge an Apotheken aus. So ist die Versorgung auch bei Lieferengpässen zu überbrücken, informiert auch Apothekerin Sandra Bauer, auch Filialleiterin der VitalWelt-Apotheke.

Das war etwa beim Desinfektionsmittel zu Beginn der Corona-Pandemie der Fall. Diese würden in Kleinserien bis zu 99 Stück gefertigt. Während die Rezeptur für den einzelnen Menschen gefertigt wird, heißt die Kleinserie Defektur.

„Ab 100 Stück bräuchte man eine Erlaubnis zur pharmazeutischen Herstellung“, sagt Nagel.

Der Kunde wartet nicht gern

Gebhard Nagel fertigt vorwiegend Salben. Hautärzte seien die häufigsten Auftraggeber, sagt er. Da zwei Dermatologen in der Nähe seiner Apotheke ihre Praxen betrieben, machen Cremes und Salben bei ihm den größten Teil aus. Bei der Hirsch-Apotheke und in der VitalWelt werden täglich auch Lotionen, Teemischungen oder auch Säfte zur individuellen Therapie von Hand, oder seltener auch teilautomatisch, gemischt.

Jede Apotheke hält Grund- und Wirkstoffe auf Vorrat, ob Drogen, wie alle getrockneten Pflanzenteile in der Fachsprache heißen oder andere. Drogen in der Umgangssprache nennt der Apotheker Betäubungsmittel. Welche Vorräte er anlegt, erfährt er im engen Kontakten zu Ärzten und Ärztinnen. „Wenn ich Zutaten erst bestellen muss, muss der Kunde warten. Dann nimmt er das Rezept wieder mit.“

Unangemeldet kommen die Prüfer alle drei Jahre

Gebhard Nagel wendet sich wieder der Schüssel zu, die auf der Rezeptur-Waage steht. Diese misst auf 0,1 Gramm genau bis zu 4.200 Gramm ab, während die Fein- oder Analysenwaage Kleinstmengen bis aufs Milligramm erfasst.

Das Eichamt kommt regelmäßig und die Revision des Regierungspräsidiums prüft im Drei-Jahresabstand Gerätschaften, Hygiene und andere Bedingungen der Apotheken. „Unangemeldet, versteht sich“, so Nagel.

Bevor gemischt wird, wird die Rezeptur anhand entsprechender PC-Programme auf Plausibilität geprüft, erläutert Apothekerin Sandra Braun. Passen Wirk- oder Grundstoffe nicht zueinander, halten Apotheker Rücksprache mit dem Verschreibenden, was ausgetauscht werden kann.

Früher landeten die Farben der Spielkarten in der Mixtur

Gebhard Nagel rührt und häufelt, rührt und häufelt. Fürs zweimalige Zusammenfassen schabt er „kleinste Böbbelchen“ mit dem Kartenblatt vom Stößel und Rand zurück in die Mixtur. Das Kartenblatt war bis vor etwa hundert Jahren, so der historisch bewanderte Apotheker, tatsächlich eine Spielkarte – bis man bemerkte, dass das Rot und Schwarz nicht in die Rezeptur gehörten.

Nagel häufelt „Fitzelchen“ zur Mitte, rührt erneut. „Nur so stellen wir sicher, dass beispielsweise das eine Gramm Wirkstoff auch in jedem der 45 Gramm Creme enthalten ist“, begründet er das zeitintensive Vorgehen.

Manches, wie Bienenwachs, das in Salben Verwendung finden kann, muss zuvor im Wasserbad erwärmt werden. Am Ende füllt er das individuelle Produkt in eine Apo-Norm-Kruke, ein Töpfchen mit beweglichem Boden. So kann die Creme mit Druck auf den Boden nach oben durch eine kleine Öffnung herausgeschoben werden. Das dient dem Luftausschluss und der Hygiene.

Dann etikettiert er es: Markt Apotheke steht zuoberst nebst Adresse, darunter der Name des Patienten und die Anwendungsweise samt Haltbarkeitsdatum und Zusammensetzung. Der Kunde könne es nun abholen.