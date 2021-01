Ein Flugblatt des Corona-Skeptikers Sucharid Bhakdi kursiert in Bretten und Umgebung. Ärzte und Kommunalpolitiker halten dagegen und empfehlen die Impfung.

In Bretten kursiert ein Flugblatt mit Thesen des umstrittenen Mikrobiologen Sucharid Bhakdi. In einigen Briefkästen in der Kernstadt ist es aufgetaucht. Ob es breit gestreut oder nur vereinzelt eingeworfen wurde, lässt sich nicht sagen. Inhaltlich stellt der Flyer die Gefährlichkeit des Cororonavirus infrage und dementiert die hohe Sterblichkeit sowie die Überlastung der Intensivstationen.

Die im Flyer genannten Zahlen waren schon bei Drucklegung überholt. Das Faltblatt ist Teil einer bundesweiten Desinformationskampagne der selbst ernannten „Freiheitsboten“, die auf den gleichfalls umstrittenen HNO-Arzt Bodo Schiffmann zurückgehen und unbeeindruckt mit bereits vielfach widerlegten Behauptungen operieren.