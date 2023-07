Brettener Band Elfriede`s Journey ist nach Hydraulikpresse benannt

Energisch schüttelt Alyscha Luz den Kopf und lacht. „Nein, ich heiße nicht Elfriede“, räumt die Göbricherin mit einem Missverständnis auf. Als einzige Frau in der Brettener Band „Elfriede`s Journey“ wird die 28-Jährige, die hauptberuflich in der Zentrale einer Drogeriekette arbeitet, häufiger als Namensgeberin der achtköpfigen Formation vermutet.

Tatsächlich war Elfriede aber der Name einer schwergewichtigen Hydraulikpresse, die im Geschäft des 34-jährigen Bassisten Dominik Tippelt stand. „Wir wollten einen markanten Bandnamen und irgendetwas mit Reise, also Journey auf Englisch“, erzählt der Flehinger.

Anfänge der Brettener Band liegen im Jahr 2012

Während der Arbeit als Maschinenbaukonstrukteur im Bereich Forschung und Entwicklung hatte er plötzlich die Idee für den ungewöhnlichen Bandnamen. Ihren Ursprung hat die Band 2012, als der heutige Gitarrist Mario Pietrantuoni heiratete. Hendrik Böttcher trommelte eine Formation zusammen, die zur Hochzeit spielte.

Die Musiker unterhielten die Gäste so gut, dass sie für eine weitere Feier angefragt wurden. „Das war die Geburtsstunde der Band“, erinnert sich Mario Pietrantuoni. Der 42-jährige Zweiradmechaniker aus Rinklingen hätte damals nie gedacht, dass „Elfriede“, wie die Band liebevoll von ihren Fans genannt wird, bereits seit über zehn Jahren die Massen mit ihrer Musik begeistern wird.

Eine kleine Krise hatte die Formation 2016, als Hendrik Böttcher aus persönlichen Gründen aus der Band ausstieg und Keyboarder Thomas Fuhrmann im selben Jahr auswanderte. Doch die Lücke wurde rasch gefüllt, sodass die Band seit Jahren in der heutigen Konstellation zusammenspielt.

Neben Alyscha Luz, Dominik Tippelt und Mario Pietrantuoni gehören zu „Elfriede“ der 36-jährige Göbricher Sänger und Gitarrist Michael Luz, hauptberuflich Handwerksmeister und Abteilungsleiter, der 37-jährige Bauerbacher Sänger und Saxofonist Sascha Lautenschläger, hauptberuflich IT-Projektleiter im Außenhandel, der 36-jährige Brettener Drummer Alexander Güntner, der hauptberuflich selbstständig ist, der 34-jährige Birkenfelder Gitarrist Rouven Sadler als einziger hauptberuflicher Musiker sowie der 26-jährige Brettener Keyboarder Simon Bahlinger, hauptberuflich Rechtsanwalt.

Die acht Sänger und Musiker haben Spaß auf der Bühne

Die acht Sänger und Musiker sind privat befreundet. Man merkt ihnen den Spaß auf der Bühne an. Bei ihren bis zu zwölf Konzerten im Jahr herrscht eine besondere Harmonie und familiäre Atmosphäre. Eine Anfrage bestätigt die Band nur, wenn alle Bandmitglieder Zeit haben.

Zum Repertoire gehören rund 60 Songs aus den aktuellen Charts sowie Rock- und Partynummern der vergangenen vier Jahrzehnte. Damit kann „Elfriede“ als eine der wenigen Coverbands der Region ein dreistündiges Konzert ausfüllen.

Geprobt wird zweimal im Monat

Geprobt wird zweimal im Monat. Für die Zukunft haben die Musiker einen Wunsch: „Wir würden gerne mal in der Pforzheimer Gegend spielen“, sagt Michael Luz.

Wir würden gerne mal in der Pforzheimer Gegend spielen. Michael Luz

Sänger und Gitarrist

In der Region steht die Formation übrigens in diesem Monat auf der Bühne – und zwar beim Musikfestival „Bretten live“ am Freitag, 28. Juli, um 21.30 Uhr.