Brettener Band neun.live hat sich dem Hip-Hop verschrieben

Die elf Musikerinnen und Musiker der Brettener Band neun.live performen, bis die Wolken wieder lila sind. Die Geburtsstunde der Band war 2009.

Nach einem Konzertbesuch der bekannten deutschen Hip-Hop-Band „Fettes Brot“ beschlossen Christian Boos (Gesang, Bass) und Markus Heck, eine Coverband zu gründen. Handgemachte Livemusik mit Bläsersatz sollte es sein und vor allem deutschsprachige Hip-Hop-Musik beinhalten.

Brettener Coverband bedient Hip-Hop-Genre

Dieses Genre bedienen nicht viele Coverbands in dieser Form. Da man sich bereits seit Jahren von anderen musikalischen Projekten kannte, fand das Duo mit Benni Odenwald (Gesang), Patrick Böckle (Drums), Marco Horn (Keyboard) und Dominik Pfeiffer (Gitarre) rasch weitere Mitstreiter. Hannes Schneider (Posaune), Jochen Diestl (Trompete) und Tommy Bele (Bass, Gesang) spielten früher bereits in der Big Band des Brettener Melanchthon-Gymnasiums zusammen und stießen ebenfalls zur Band.

Die Stammbesetzung war mit diesen neun Musikern, die live performen wollten, komplett. Der Bandname neun.live war die Konsequenz. „Wir merkten relativ schnell, dass es für einige Lieder unbedingt weibliche Stimmen braucht“, so Christian Boos. Heute sind Jacqueline Lampert und Larissa Böckle fester Bestandteil der Band und übernehmen auch komplette Songs als Frontsängerinnen.

Seit dem Bandausstieg von Markus Heck vervollständigt Chris Böser die Dreier-Front am Gesang. Zum Repertoire gehören Songs von Fettes Brot, Jan Delay, Seeed, Die Fantastischen Vier und vielen weiteren deutschen Künstlern dieses Genres.

Auf der Bühne lassen die Musiker aus dem Raum Bretten und Umgebung ihren beruflichen Alltag als Anwalt, Lehrer, Physiker oder als Erzieherin hinter sich. Mit ihrer großen Besetzung verfügt die Band über insgesamt sieben Stimmen.

Die Mehrstimmigkeit mit ihrem gewaltigen Volumen überrascht das Publikum immer wieder. Fast jeder spielt mehrere Instrumente und bringt langjährige Bühnenerfahrung mit.

Kein Titel wird einfach nur gecovert. Hannes Schneider

Bandmitglied

Diese Vielfalt macht die Band einzigartig und zeigt sich auch in den Arrangements und Songinterpretationen. „Kein Titel wird einfach nur gecovert. Wir mischen Hip-Hop mit Rocksounds, kreieren komplette Medleys aus mehreren Songs und setzen mit den Bläsern gekonnt Akzente“, merkt Hannes Schneider an.

Musiker teilen sich die Aufgaben

Alle Musiker teilen sich die Bandaufgaben, kümmern sich um die Technik, tüfteln an neuen Songs oder halten die sozialen Medien aktuell. Bis zu sieben Mal pro Jahr steht neun.live auf der Bühne, die Band trat schon beim Karlsruher Höpfner-Burgfest oder dem Brettener Peter-und-Paul-Fest.

Welchen großen Wunsch hat die Band? „Ganz klar, noch viele Jahre in dieser Konstellation auf der Bühne zu stehen“, sagt Larissa Böckle. Immerhin ist das für die Musiker im Alter zwischen 30 und 43 Jahren das schönste Hobby der Welt.

Am 9. September tritt „neun.live“ bei „Rock die Weide“ in Flehingen auf und am 7. Oktober in Rinklingen.