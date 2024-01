Brettener Bauern schlagen mit ihren Traktoren in Stuttgart auf

In Bretten kämpfen Landwirte weiter für bessere Bedingungen und gegen geplante Kürzungen. Pünktlich bei Sonnenaufgang rollt ein Konvoi aus rund 30 Traktoren und einigen Lastwagen vom Hof von Alexander Kern in Bretten-Diedelsheim los. Stuttgart ist diesmal das Ziel, die Bewegung „Land schafft Verbindung“ lädt zur Kundgebung ein.

Landwirte aus Bruchsal und Huttenheim schließen sich den Brettener Bauern an

Blinkend und hupend fahren die Landwirte die Bundesstraße 35 auf die Landeshauptstadt zu. Etliche Bauern haben Plakate an ihren Fahrzeugen angebracht, mit denen sie ihrem Ärger Luft machen. „Diese Politik ruiniert nicht nur die Landwirtschaft“ oder „Der Bauer macht uns alle satt, auch die Gegner, die er hat“, ist dort zu lesen.

+5 +3

Unterwegs reihen sich weitere Landwirte aus Bruchsal und Huttenheim ein. Zweieinhalb Stunden später kommen sie in Pulverdingen hinter Vaihingen an der Enz an. Inzwischen besteht die Kolonne nach Polizeiangaben aus etwa 500 Fahrzeugen. Gemeinsam treffen sie gegen 12.30 Uhr in Stuttgart ein, wo sie auf Kollegen aus dem ganzen Land treffen.