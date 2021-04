Das Brettener Baurechtsamt hat mehr als zwei Dutzend Unterkünfte für Leiharbeiter unter die Lupe genommen. Dabei gab es eine ganze Reihe von Beanstandungen. In einzelnen Fällen wurde sogar die Nutzung untersagt.

Die Stadt Bretten hat auf die Kritik an der Unterbringung von Leiharbeitern und die Vorwürfe, man sei in der Sache untätig, reagiert und insgesamt 26 Objekte in Bretten und den Stadtteilen unter die Lupe genommen.

Zweiter Rettungsweg fehlt in vielen Leiharbeiter-Unterkünften

In der Mehrzahl der Gebäude seien sicherheitsrelevante Mängel festgestellt worden, teilt die Stadt als Ergebnis der Begehungen mit. Bei acht Objekten wurden daraufhin Teilnutzungsuntersagungen für einzelne Räume oder ganze Geschosse verfügt.