Brettener Buchhändlerin erkennt Trend zu Familiengeschichten

Neben Sonnencreme gehört für viele Menschen vor allem ein gutes Buch zur unbeschwerten Ferien- und Urlaubszeit. Welche Lektüre zieht die Leser momentan in ihren Bann? Buchhändler in der Region geben Auskunft.

In diesem Sommer kommt man wohl am Debütroman „22 Bahnen“ von Caroline Wahl nicht vorbei. Bei den drei befragten Buchhändlerinnen steht der Roman ganz oben auf ihrer Empfehlungsliste. Die berührende Geschichte mit einer Prise Humor dreht sich um Tilda, die ihre Schwester Ida und die alkoholkranke Mutter durchbringen muss. Das Schwimmen im Freibad ist Tildas Ausgleich zu einem harten Leben und wird zum Ausgangspunkt eines Neuanfangs.

Ulrike Müller, Inhaberin der Buchhandlung Kolibri in Bretten, hat für Kinder zwei Buchtipps parat. Für Kinder ab elf Jahren empfiehlt sie „Wolf“ aus der Feder von Sasa Stanisic. „Es handelt sich um einen Feriencamp-Roman, in dem es ums Anderssein und um Ausgrenzung geht, aber auch darum, seine Angst zu überwinden“, so Müller. Das spannende Buch rege zum Nachdenken an.

Spaß mit dem „lustigsten Opa der Welt“

Sommerspaß mit dem „lustigsten Opa der Welt“ verspricht „Sommer mit Opa“ von Sarah Welk. Kinder ab sechs Jahren lassen sich die Geschichte gerne vorlesen. Kinder ab neun Jahren können selbst in das Leseabenteuer abtauchen, so Müller. Wie bessert man seine angespannte Finanzlage auf? In der witzig-komischen Geschichte „Alles muss man selber machen“ von Ellen Berg entwickeln drei Freundinnen mit Gerechtigkeitssinn und kleinkrimineller Energie ihre eigenen Ideen.

Auf der Liste der Empfehlungen von Ulrike Müller steht auch „Das Café ohne Namen“, ein atmosphärisch dichter Roman von Robert Seethaler. Klug und empathisch beschreibt der Autor die ersten Sommer und Winter im wieder aufblühenden Wien der 1960er Jahre. „Überhaupt liegen Familienromane im Trend“. sagt Ulrike Müller. „In den verschiedensten Formen, unter Geschwistern, Töchtern und Müttern, Mehrgenerationengeschichten, von leicht lesbar über humorvoll-unterhaltsam bis zur literarischen Bearbeitung.“

Stickerbücher und Fingerstempel für die Reise

Drei Buchhandlungen betreibt Carolin Wolf: in Bruchsal, in Weingarten und in Oberderdingen. Auf die Frage nach Lesetipps sprudelt es nur so aus ihr heraus. „Bei Kindern empfehle ich gerne eine Mischung aus Lesestoff und etwas zum Selbstschaffen, das für eine Reise unkompliziert ist. Dazu gehören Stickerbücher und Fingerstempel“, sagt sie. Aus der Reihe „Chaoskrümel & Nervensäge“ von Tiina und Sinikka Nopola empfiehlt Carolin Wolf den zweiten Band „Ab in die Ferien“, als Werk mit Gute-Laune-Garantie.

Spannende Abenteuer erleben die jungen Leser laut Wolf auch mit dem Buch „Die Lolli-Gäng sucht das Abenteuer“ von Charlotte Inden. Nervenkitzel von der ersten bis zur letzten Seite verspricht auch „Plötzlich wach“ von Maja von Vogel. Dabei dreht es sich in verschiedenen Bänden um ein Geschwisterpaar, das von zum Leben erweckten Figuren aus Omas Wachsfigurenkabinett auf Trab gehalten wird.

Jugendlichen empfiehlt Carolin Wolf unter anderem aus dem Fantasy-Bereich „Fourth Wing – flammengeküsst“ von Rebecca Yarros oder den historischen Roman „Babel“ von Rebecca F. Kuang über die Magie der Sprache und die Macht von Worten. Erwachsene lesen laut Wolf gerne Krimis aus ihren Urlaubsländern wie „Abschied auf Italienisch“ von Andrea Bonetto. Weitere Tipps wie „Nincshof“ von Johanna Sebauer findet man im kostenfreien Büchermagazin „wolf #7“.

Trend zu englischen Originalen

Sabine Rentschler von der Bücherecke Walzbachtal betont, dass in der Ferienzeit mehr gelesen wird. „Mir fällt das vor allem bei Jugendlichen auf, die während der Schulzeit nicht die Muße haben“, sagt sie. Gerne lesen die jungen Menschen laut Rentschler Werke aus den Bereichen „New Adult“ oder „Romance“. Viele Leser freuten sich zudem auf das neue Buch „Oracle“ der Autorin Ursula Poznanski. Im Trend seien auch englische Originale.

Bei den männlichen Lesern stehen Krimis und Humorvolles hoch im Kurs. „Momentan verkaufen wir viel Urlaubslektüre, darunter leichte Romane und Krimis aus den jeweiligen Urlaubsländern von Kunden, die sonst nicht so viel lesen“, erzählt Sabine Rentschler. Vielleser würden gerne auch Neuerscheinungen als gebundene Romane mitnehmen. „Dann wird der Urlaubsstapel noch mit Taschenbüchern aufgefüllt“, sagt Rentschler.