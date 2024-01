Etliche Geschäfte geschlossen

Brettener Einzelhändler warten in der ersten Januarwoche in der Fußgängerzone vergeblich auf Kunden

Die Einzelhändler in Bretten haben aktuell genügend Zeit für die Inventur oder das Aufräumen ihrer Geschäfte. Denn die Kundenfrequenz bewegt sich in der ersten Woche des neuen Jahres auf einem äußerst überschaubaren Niveau. Etliche Geschäfte in der City haben sogar ganz geschlossen.