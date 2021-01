Der Brettener Fanfarenzug geht den nächsten Schritt auf seinem Weg nach New York. Mit seinem brandneuen Ausbildungszentrum will der Verein Mitglieder anlocken, um 2023 bei der Steuben-Parade gut aufgestellt zu sein.

Der Plan des Fanfarenzuges, 2023 nach New York zu fahren und bei der Steuben-Parade mitzumarschieren, ist auf große Resonanz gestoßen. „Seit dieser Ankündigung haben wir erfreulich viele Vereinseintritte, zahlreiche Neumitglieder möchten auch ein Instrument erlernen und aktiv in New York dabei sein“, berichtet Vorstandmitglied Gerhard Schwarz.

Nun investiert der Verein in die Zukunft und hat trotz Corona weitere Instrumente, Fahnen und Uniformen beschafft, denn diese werden den Aktiven kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei der musikalischen Ausbildung setzt der Fanfarenzug bereits seit einigen Jahren auf den Unterricht von professionellen Musiklehrern.