Brettener Feuerwehr für Katastrophenfall besser gerüstet

Ist die Brettener Feuerwehr auf einen Katastrophenfall, wie ihn jüngst die Gemeinden Ahrweiler oder Schuld erlebt haben, vorbereitet? Der Brettener Feuerwehrkommandant Oliver Haas sagt ja, fügt aber sogleich eine Einschränkung hinzu: „Katastrophen von solchem Ausmaß sind nicht beherrschbar!“

Doch man habe in Bretten aus den extremen Hochwasserereignissen der Jahre 2013 und 2015 gelernt und auf breiter Front aufgerüstet: Zum einen hat die Stadt ein millionenschweres Schutzprogramm aufgelegt und zu weiten Teilen bereits umgesetzt. Zum anderen hat die Feuerwehr ihre technische Ausrüstung verbessert.

Nicht allein, dass 10.000 leere und 2.000 bereits gefüllte Sandsäcke für den Ernstfall bereitliegen. Auch bei der Fahrzeugtechnik wurde zugelegt. So stehen jetzt zwei Wechsellader – einer in Bretten und einer in Diedelsheim – bereit, die mit unterschiedlichen Abrollbehältern bestückt werden können. Etwa mit weiteren gefüllten Sandsäcken, mit technischem Gerät oder mit Pumpen, mit denen sich vollgelaufene Keller leer pumpen lassen.