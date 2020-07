Serie aus Bretten und Umgebung

Brettener Gartenspezialist profitiert von der Corona-Krise

Wie sind die kleineren Geschäfte in Bretten und Umgebung bislang durch die Corona-Krise gekommen? Unser Redaktionsmitglied Sidney-Marie Schiefer hat sich im Einzelhandel umgehört. In einer kleinen Serie berichtet sie, was die Geschäftsleute erzählen.