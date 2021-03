Der Brettener Gemeinderat hat sich mit 14 Ja-Stimmen bei elf Gegenstimmen für die Bebauung der Sporgasse ausgesprochen. Damit kann der Bau der Tiefgarage beginnen, auch die Planungen der Arbeiten am Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen kann nun weiter intensiviert werden.

Die finale Hürde auf dem Weg zur Umgestaltung des Sporgassenareals im Herzen der Altstadt ist genommen: In seiner Sitzung am Dienstagabend stimmte der Brettener Gemeinderat vor rund 60 Zuhörer im Hallensportzentrum „Im Grüner“ mehrheitlich für die rund 17 Millionen Euro teure Baumaßnahme im Herzen der Altstadt und gab so endgültig grünes Licht.

In namentlicher Abstimmung votierten 13 Stadträte sowie Oberbürgermeister Martin Wolff mit Ja, elf Ratsmitglieder sprachen sich gegen das Sporgassen-Projekt aus.

Architekt Baldauf berichtet über das Projekt