Zu Besuch bei dutzenden Familien

Brettener Georgspfadfinder machen als Nikolaus viele Kinder glücklich

Eigentlich betreut Erich Böttcher in Bretten die Georgspfadfinder. Doch in diesen Tagen bindet er sich einen weißen Bart um, schlüpft in sein prächtiges Kostüm und macht als Nikolaus viele Kinder glücklich.