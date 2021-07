Brettener haben trotz Delta-Variante große Lust auf Urlaub

Das Geschäft in den Brettener Reisebüros hat in den vergangenen Wochen merklich angezogen. Trotz der Ausbreitung der Delta-Variante bewegt sich die Zahl der Buchungen fast schon wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Das sonst sehr gute Geschäft mit touristischen Reisen in den Oster- und Pfingstferien hat Corona verhagelt. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Obwohl die Delta-Variante in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland auf dem Vormarsch ist, verzeichnen die Reisebüros in Bretten eine stark gestiegene Nachfrage.

In der Region besteht demnach große Lust auf Urlaub, auch wenn die Pandemie längst nicht überwunden ist. Als Urlaubsziele stark nachgefragt sind unter anderem die Balearen, die Kanaren, die Türkei und Griechenland.

„Im Juni ist es wirklich sehr gut gelaufen, die Nachfrage ist enorm gestiegen, und auch die Anzahl der Buchungen ist nach oben gegangen. Da hatten wir nahezu das gleiche Niveau wie im Juni 2019“, betont Wolfgang Lübeck. Hoch im Kurs stünden Reisen nach Mallorca, Gran Canaria und Griechenland.