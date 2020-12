Mancher macht an diesem Montag mehr Umsätze als am vergangenen Samstag. Doch der Lockdown mitten im Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler eine Katastrophe. Bleibt die Stammkundschaft treu?





Er hat in zwei Stunden diesen Montag mehr Umsatz gemacht als am ganzen letzten Samstag. „Das ist außergewöhnlich“, sagt Wolfgang Eberhardt, Inhaber der gleichnamigen Goldschmiede in Bretten.

Seines Erachtens merkten die Menschen jetzt, dass es eng werde mit den Weihnachtskäufen. „Der Lockdown jetzt ist ganz, ganz schlecht, ausgerechnet vor Weihnachten“, sagt er seufzend. „Aber natürlich muss es sein, die Gesundheit geht vor.“

Hätte man vor einigen Wochen härter durchgegriffen, so Eberhardt, sähe es jetzt wahrscheinlich besser aus. Aber die Politik könne auch nicht alles vorhersehen.

Als schlecht bezeichnet Astrid Doppler ihre Stimmung vor dem harten Lockdown. Dieser schickt den Handel ab Mittwoch, 16. Dezember, wieder in Zwangspause – ausgerechnet im umsatzstärksten Zeitraum im Jahr, wie die befragten Gewerbetreibenden in der Brettener City allesamt betonen. Die Inhaberin des Brettener Schuhgeschäfts Regifine sagt, Winterschuhe seien seit Langem reduziert, aber sie gingen jetzt wohl kaum noch ausreichend weg – und im Januar komme schon die Frühlingsware.

Das entspricht dem, was Heike Böhm vom Bekleidungsgeschäft „Formvollendet“ in der Weißhofer Straße berichtet. Sie setzt auf ihre Stammkundschaft und hofft, dass nicht zu viele nun alles online bestellen.

Hoffen, dass die Kunden treu bleiben

„Aber meine Kunden haben mir auch im Frühjahr die Treue gehalten“, sagt sie. Sie seien in Kontakt geblieben. „Ich bin seit 20 Jahren vor Ort und weiß, was ich wem anbieten kann“, versichert Böhm. Sie will, wie auch Astrid Doppler, wieder Angebote mit Fotos per WhatsApp an ihre Kundinnen schicken und entsprechende Pakete versenden. Böhm hofft, das werde auch dieses Mal gut funktionieren. „Es hätten sich besser mehr an die Regeln gehalten“, sagt sie achselzuckend zu der aktuellen Situation.

Während der Einzelhandel auch am 15. Dezember noch geöffnet haben darf, schauen die Gastronomen bereits seit dem 2. November, als der sogenannte „Lockdown light“ in Kraft trat, in die Röhre.

„Es war abzusehen, dass dieser harte Lockdown kommt, das war letztlich der einzig logische Schritt. Deshalb sehe ich das alles auch relativ entspannt“, betont Ingo Jäger. Auch die vage Hoffnung, dass Restaurants und Gaststätten eventuell doch über die Weihnachtstage öffnen dürfen, hatte der Inhaber des Alten Rathauses am Marktplatz frühzeitig aufgegeben.

Jäger, der für die FDP im Brettener Gemeinderat sitzt, geht davon aus, dass der Lockdown für den Einzelhandel flächendeckend bis Ende Januar verlängert wird. Die Gastronomie, befürchtet Jäger, wird wohl sogar bis Ende März geschlossen bleiben. „Es wäre natürlich schön, wenn wir schon früher wieder öffnen dürfen. Aber ich kann mir das auch mit Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen einfach nicht vorstellen“, sagt Jäger.