Patrick Opacic, der auf der Bühne als Patrick Johansson auftritt, ist in Bretten kein Unbekannter. Im Bürgersaal zeigte er nun einmal mehr sein Können. An seiner Seite: Zauberer Maurice Grange und Duo-Partner Lars Claus.

Mit „Unmöglich!“ war die Jonglage- und Zaubershow am vergangenen Freitag überschrieben. Einen hohen Anspruch, den Patrick Johansson und Maurice Grange selbst an ihr abendfüllendes Programm im Bürgersaal des Alten Rathauses in Bretten stellten. „Können die beiden jungen Künstler diesem Anspruch gerecht werden?“, fragten sich manche Besucher skeptisch.

Um es vorwegzunehmen – sie konnten! Mit einem kurzweiligen Programm, gespickt mit hochkarätigen Kunststücken, wurden die Zuschauer für ihr Kommen entlohnt.

Inspiriert durch Peter-und-Paul

Zunächst ist hier Patrick Opacic, der Lokalmatador aus Bretten, zu nennen, den schon viele als Gaukler an Peter-und-Paul erlebten. Und dort, in seiner „homebase“, der Bessergasse unterhalb des elterlichen Wohnzimmers, begann auch seine Karriere als Jongleur.

„Durch Peter-und-Paul inspiriert, begann Patrick mit dem Diabolo zu üben“, erinnert sich seine Mutter. „Als er zwölf war, ist es dann eskaliert. Er übte täglich mehrere Stunden, bis er schließlich Schwielen an den Händen hatte. Wir mussten ihm dann Stöcke aus Carbon kaufen, damit die Haut geschont wurde.“

2019 gewann Opacic mit dem Diabolo die niederländischen Meisterschaften als jüngster Teilnehmer. Geradezu beiläufig lässt Opacic, der auf der Bühne den Namen seines schwedischen Vaters „Johansson“ annimmt, das Diabolo durch die Luft sausen, während er launige Geschichten von seiner kroatischen Oma erzählt.

Hier zeigen sich beim ehemaligen Amateurschauspieler des Brettener Gugg-e-mol-Theaters auch echte Entertainerqualitäten.

Ehemalige Workshop-Teilnehmerinnen fiebern vor der Bühne mit

Zwischen den Beinen, hinter dem Rücken, um den Hals: Das Diabolo findet Wege, die die Zuschauer kaum für möglich halten. Direkt an der Bühne sitzen knapp 20 Kinder auf dem Boden, die besonders frenetisch applaudieren.

Luisa aus der sechsten Klasse des Edith-Stein-Gymnasiums hat schon an einem Diabolo-Workshop mit Patrick Opacic teilgenommen, den er damals an der Schwandorf-Schule in Diedelsheim gab.

„Am Ende des Workshops gab es eine Vorstellung für unsere Eltern“, erzählt Luisa begeistert. „Ja, das war eine tolle Erfahrung“, pflichtet ihre Freundin Sofia bei.

Nun folgen beide gebannt seinen Kunststücken und halten den Atem an, als schließlich drei Diabolos gleichzeitig und vermeintlich schwerelos durch die Luft flitzen.

Zauberkünstler Maurice Grange sorgt für ungläubige Reaktionen

Mit Maurice Grange betritt ein junger Zauberkünstler die Bühne, der 2022 Deutscher Jugendmeister der Zauberkunst im Bereich Manipulation wurde. Wobei Manipulation in diesem Kontext vom lateinischen Wort Manus kommt und vor allem Fingerfertigkeit bezeichnet, die auch als Königsdisziplin der Zauberei gilt.

Grange ist Mitglied im Magischen Zirkel Deutschland. Seine Kunststücke mit dem Zauberwürfel und den chinesischen Ringen verblüffen die Zuschauer ein ums andere Mal. Mit gewinnendem Charme und einem guten Erzähltalent präsentiert Grange seine faszinierenden Tricks.

Das ist wirklich ´unmöglich´, was die beiden hier zeigen. Ellen Bock

Zuschauerin

„Wo nimmt er denn das alles her?“, raunt ein Besucher in der zweiten Reihe ungläubig, als der Zauberer ständig neue Tischtennisbälle und Spielkarten spielerisch aus der Luft greift, wieder verschwinden lässt oder in kleine Schnipsel auflöst – ganz große Zauberkunst.

„Das ist wirklich ´unmöglich´, was die beiden hier zeigen“, reagiert Ellen Block in der Pause begeistert. „Der Name der Show trifft voll und ganz zu.“

Anne Hardt vom Kulturamt der Stadt freut sich besonders über den vollbesetzten Bürgersaal. „Die Vorstellung war schon ausverkauft, bevor wir überhaupt mit der Werbung begonnen hatten.“

Am Ende fliegen die Jonglierkeulen um den Zauberkünstler

Nach der Pause gibt Lars Claus, der mit Patrick Opacic das in Bretten bestens bekannte Duo „Ridiculus Artifex“ bildet, einen Einblick, was Jonglage bedeuten kann. Mit drei, vier, fünf und zuletzt sogar mit sechs Bällen in der Luft zieht er die Zuschauer in seinen Bann.

Alle drei Künstler verstehen es immer wieder, das Publikum Teil ihrer Kunst werden zu lassen. Atemlose Stille schlägt um in tosenden Applaus, wenn wieder ein besonders spektakulärer Trick gelingt.

Beim Finale jonglieren Johansson und Claus mit sechs Keulen um Grange herum, der im Keulenhagel noch locker einige Kartentricks zeigt.

Die Zuschauer erlebten im Bürgersaal drei herausragende Künstler ihres Fachs, denen künftig noch ganz andere Bühnen offenstehen werden.

Für Patrick Opacic waren die Reaktionen des Publikums besonders wichtig. „Es geht immer auch um die Atmosphäre im Raum“, erzählt er nach der Vorstellung. „Wenn dann so eine intime Stimmung wie heute entsteht, habe ich immer ein super Gefühl.“