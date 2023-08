Brettener Kinder suchen im Ferienprogramm den Homerun

Um einen Run zu erzielen, muss der Ball geschlagen werden und die Spieler müssen über den „Diamanten“ zu den vier Bases laufen, bis sie die Homebase erreichen. Das ist das Grundprinzip des Baseballs, der beliebtesten Sportart in Teilen der USA. Für einige Kinder des Brettener Kinderferienprogramms ist das allerdings noch nahezu unbekannt.

Kangaroos T-Ball-Trainer Marco Kremser sowie Pharrell und Tyrese Kapici zeigten am vergangenen Samstagvormittag auf dem Kunstrasenplatz im Brettener Stadtteil Diedelsheim Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren diese Sportart. „Ich war ein Jahr lang in Amerika, und dort wurde Baseball im Sportunterricht gespielt. Ich war sehr überrascht, dass es auch in meiner Heimat einen Verein gibt“, sagte Kremser, der schon seit sieben Jahren in Diedelsheim trainiert.

Baseball ist eine interessante Sportart mit viel Abwechslung. Pharell Kapici

Bretten Kangaroos

Pharrell und Tyrese Kapici haben als Kinder beim T-Ball angefangen und möchten die Teilnehmenden für diese Randsportart begeistern, da es an Nachwuchs fehle. „Baseball ist eine interessante Sportart mit viel Abwechslung“, meinte Pharrell Kapici. Neben werfen, fangen und Treffen des Balls mit dem Baseballschläger müssen die Sportler auch schnell laufen. „Wir zeigen den Kindern alles, was sie über diese Sportart wissen müssen.“

Bevor die Kinder erste praktische Erfahrungen sammeln konnten, erklärte Kremser die verschiedenen Positionen im Baseball auf einer Magnettafel. Silas und Lucas kannten den Pitcher bereits, doch Catcher (Fänger) und Batter (Schläger) waren ihnen noch unbekannt. „Mein Papa hat auch einen Handschuh, sogar mit einem Autogramm“, betonte Lucas.

Fangen ist schwieriger als gedacht

Gespannt war Etienne darauf, die Ausrüstung eines Baseballspielers selbst zu tragen, da er noch nie einen Lederhandschuh an der Hand hatte. Den Handschuh werde in der schwachen Hand getragen, da mit der anderen Hand geworfen werden müsse. Nun versucht er bei der ersten Übung, den geworfenen Ball von Lucas zu fangen.

„Gar nicht so einfach“, meint Etienne. Doch schnell können die Kinder den Ball mit dem Handschuh fangen und sich gegenseitig den Ball zuwerfen. „Der Matchball ist etwas härter“, sagt Kremser und zeigt mit Tyrese Kapici, wie die Männer im Baseball den Ball werfen.

Neben dem Baseballhandschuh gehört noch der Helm, Baseballschuhe mit Stollen sowie Protektoren für die Brust, die Knie und die Schienbeine zur Ausrüstung. „Das ist die Ausrüstung des Catchers, der während des Spiels lange in der Hockposition ist“, erklärt Tyrese Kapici.

Das Treffen des Balls sei gar nicht so einfach, stellt David fest, der mit seiner Schwester Sophia zum ersten Mal mit Baseball in Berührung kommt. „Ich konnte mir nicht so viel unter dieser Sportart vorstellen“. Doch Spaß mache es auf jeden Fall.

Zum Abschluss gibt’s in Bretten ein kleines Match

Um mit dem Baseballschläger das Treffen zu trainieren, wurde der Baseball auf einen „Batting Tee“ aus Gummi gelegt. Von dieser Position aus mussten sie versuchen, den Ball mit dem Schläger zu spielen. Schwieriger wurde es, als der Ball von Kremser zugeworfen wurde und sie den Ball aus der Luft spielen mussten. Um das neu Gelernte anzuwenden, durften die Kinder zum Abschluss ein kleines Match spielen.