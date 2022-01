Brettener Kinocharts 2021: James Bond hat ganz klar die Nase vorn

Mit großem Abstand führt „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ die Jahrescharts 2021 im Brettener Kinostar an. Mit „Spider-Man: No Way Home“ und „Fast & Furious 9“ folgen auf den Plätzen zwei und drei weitere Action-Blockbuster.

Daniel Craig in seiner Paraderolle als James Bond ist der Nachfolger von Will Smith und Martin Lawrence. 2020 hatte der Streifen „Bad Boys for Life“ mit dem Cop-Duo Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) noch die meisten Besucher in den Brettener Kinostar gelockt, 2021 war Craigs finaler Auftritt als Geheimagent ihrer Majestät in „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ der absolute Publikumsmagnet.

Wie schon 2020 war im Brettener Kino damit also erneut knallharte Action angesagt – in der Gunst der Filmfans in der Großen Kreisstadt lagen im zweiten Corona-Jahr jedenfalls Action-Blockbuster ganz weit vorne.

„Dass der neue Bond-Streifen letztlich Platz eins belegt, ist keine allzu große Überraschung“, sagt Lars Skoda. „Der Film ist bei uns zehn Wochen am Stück gelaufen – das haben wir schon ewig nicht mehr gehabt“, erklärt der Theaterleiter des Brettener Kinostars.

Das sei sicherlich auch Corona geschuldet gewesen, meint Skoda. Die Leute hätten im Spätsommer – der fünfte und letzte Bond mit Craig in der Hauptrolle feierte am 30. September seine Deutschland-Premiere – einfach wieder richtig Lust aufs Kino gehabt.

Spider-Man klettert in kurzer Zeit auf Rang zwei

So ist es auch ganz leicht zu erklären, warum der 25. Film mit dem von Ian Fleming erschaffenen Titelhelden mit deutlichem Abstand den ersten Platz der Brettener Kino-Top-Ten für 2021 belegt. Laut Kino-Chef Skoda kauften doppelt so viele Filmfans Tickets für Craigs Bond-Abschiedsvorstellung als für „Spider-Man: No Way Home“ auf Rang zwei.

Es sei jedoch beachtlich, so Skoda, dass es der dritte Blockbuster mit Tom Holland als Spider-Man überhaupt in die Top Drei der Brettener Kino-Jahrescharts geschafft habe, schließlich startete der Film erst am 16. Dezember. „Das zeigt, dass der Spider-Man richtig gut gelaufen ist und das immer noch tut“, betont Skoda.

Kinderfilme landen auf den Plätzen vier und fünf

Auf Platz drei folgt „Fast & Furious 9“ (Deutschland-Start war am 15. Juli), sodass das Podium diesmal ausnahmslos von Action-Streifen belegt ist. „Das kommt auch nicht so häufig vor“, versichert Skoda. Die Plätze vier und fünf belegen mit „Die Schule der magischen Tiere“ (14. Oktober) und „Paw Patrol: Der Kinofilm“ (19. August) zwei Kinderfilme.

Komplettiert werden die Top Ten von „Black Widow“ (8. Juli), „Kaiserschmarrndrama“ (5. August), „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ (1. Juli), „Die Croods – Alles auf Anfang“ (8. Juli) sowie „Venom: Let There Be Carnage“ (21. Oktober). „Unter den gegebenen Umständen ist das Jahr 2021 für uns ganz okay gewesen“, meint Theaterleiter Skoda und betont: „James Bond und Spider-Man haben es rausgerissen.“

Kinobetreiber hoffen auf gute Besucherzahlen

Skoda ist mit Blick auf die Blockbuster, die in den kommenden Wochen und Monaten in die deutschen Kinos kommen, durchaus zuversichtlich. „Im ersten Halbjahr 2022 laufen einige richtig gute Filme an, die eigentlich auch für gute Besucherzahlen sorgen sollten“, meint der Brettener Theaterleiter.

Große Hoffnungen ruhen nicht nur im Kino der Großen Kreisstadt, sondern in wohl allen anderen deutschen Lichtspielhäusern unter anderem auf „The Batman“ (Deutschland-Start ist am 3. März), „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis“ (7. April), „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (5. Mai) sowie „Top Gun 2: Maverick“ (26. Mai) und „Jurassic World 3: Ein Neues Zeitalter“ (9. Juni).