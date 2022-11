Ein letzter Adrenalin-Kick

Brettener Kletterwald geht in Winterpause – Betreiber hat bereits Ideen für 2023

Spaß haben sie alle im Kletterwald in Bretten: Die Großen toben sich in luftiger Höhe aus, die Kleinen sausen mit Bobbycars durch den Kids-Parcours. Was allerdings fehlt, ist ein Bereich für Kinder, die „so mittendrin“ sind.