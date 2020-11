Edle Pigmente, bis zu 80 Schichten: In Willi Gillis Welt einzutauchen, lohnt. Private Blicke ins Atelier in der Lammgasse sind nach Anmeldung möglich - oder bereits hier vorab.

Er könne sich inzwischen auf sein Gefühl verlassen, auf sein Auge und sein Material. Edle Pigmente nutzt Willi Gilli, darunter beispielsweise gemahlene Halbedelsteine, und Temperatechniken. Häufig zeigen die neuen Arbeiten des Brettener Künstlers Blüten und andere organische Formen. Alles scheint bewegt, von schwebender Leichtigkeit.

Das nimmt der schreienden Farbigkeit das allzu Plakative, das beim ersten Blick aus der Zeit gefallen scheint. Gilli ist 69 Jahre und muss 2020 erstmals, wie viele Künstler, einen neuen Weg finden, um sein „Publikum“ zu erreichen. So gewährt er ab Freitag, 20. November, für neun Tage einen „Privat View“, private Blicke in sein Atelier in der Brettener Lammgasse 5a – vorab für die BNN.