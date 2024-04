In den Sommerferien wird der Alfred-Leicht-Platz vor dem Brettener Rathaus wieder zur Open-Air-Bühne. Vom 2. bis zum 14. August sind auf der Kulturbühne Musik, Kabarett, Lesungen und Theater für verschiedene Altersklassen geboten.

Das Format solle als Alternativprogramm zum „Sommer im Park“ etabliert werden, kündigte Daniela Kerres vom Brettener Kulturamt in einem Pressegespräch an.

Soll heißen: Wenn dieses Jahr die Kulturbühne stattfindet, ist 2025 wieder „Sommer im Park“ dran und im Folgejahr erneut die Kulturbühne.

Keine großen Namen, sondern Programm, „das zu Bretten passt“

Bei der Auswahl der Künstler für die Kulturbühne setze man bewusst nicht auf die ganz großen Namen, sagte Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) beim Pressetermin.

Stattdessen biete man „Kultur und Kunst, die zu Bretten passt“, so der OB. „Unsere Programmpunkte sind klein, aber fein“, fügte Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) hinzu.

Mehr zum Thema Meinung von Catrin Dederichs Das Gute ist tatsächlich nah Zum Feiern brauchen die Brettener keine Schlagerstars aus der Ferne

Den Auftakt des Programms auf der Open-Air-Bühne vor dem Rathaus machen am Freitag, 2. August, um 20 Uhr die mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Saskia Kästner als „Schwester Cordula“ und ihr Begleiter am Akkordeon, „Jungförster Dirk“, alias Dirk Rave.

Unter dem Titel „Unsern Bub, den kriegst du net“, nehmen sie in Dirndl und Lederhosen einen typischen Heimatroman aufs Korn.

In ihrer „Groschenheft-Satire“, heißt es im Programmheft der Stadt Bretten, geht es um „tollwütige Stiere, schießwütige Wilderer, heißblütige Nebenbuhler und missgünstige Schwiegereltern“.

Rasante Balkan-Sounds und Welthits aus dem Schwäbischen

Das Wochenende ausklingen lassen können Musikfans dann am Sonntag, 4. August, ab 20 Uhr beim Konzert der Band „Foaie Verde“ – das ist rumänisch und bedeutet „Grünes Blatt“. Die fünf Musiker aus vier verschiedenen Ländern bringen Balkan-Klänge nach Bretten.

In der Jazz-Zeitschrift „Jazz thing & Blue rhythm“ wird das Quintett so beschrieben: „Mal ist es ein rasanter Balkan-Sound, den Foaie Verde hier zelebrieren, dann wieder erklingen türkische, albanische oder mazedonische Melodien, die mehr das Herz als die Tanzbeine berühren.“

Mit einer Mischung aus Musik und Kabarett geht es am Freitag, 9. August weiter. Ab 20 Uhr präsentieren Ernst Mantel und Werner Koczwara als „The Bänd in the Länd“ Welthits, die eigentlich nichts anderes sind als Coverversionen von schwäbischen Originalen. Wie zum Beispiel „Dancing Queen“ von Abba, „Come together“ von den Beatles oder „Riders on the Storm“ von den Doors.

Experimentell wird es am Sonntag, 11. August, um 20 Uhr, wenn die Musiker von „Glas-Blas-Sing“ auftreten. Und zwar mit Flaschenmusik. „Fünf Berliner Musiker, zwei Kisten Leergut und genau ein Ziel: Gute Musik“: So beschreibt das Quintett sich selbst.

Auf Flaschen unterschiedlichster Größen, Formen und Materialien erzeugen sie Töne, indem sie klopfen, pusten, ploppen, schütteln, klimpern oder scheppern.

Krimiautorin Eva Almstädt liest aus ihren neuesten Werken

Vielen bekannt sein dürfte der nächste Name im Programm der Kulturbühne: Krimiautorin Eva Almstädt reist aus Hamburg an, um bei einer Lesung am Montag, 12. August, ab 20 Uhr ihre neuesten Bücher vorzustellen: „Ostseefinsternis – der 19. Fall für Kommissarin Pia Korittki“ und „Akte Nordsee – Das schweigende Dorf“.

Und auch für Kinder hat die Kulturbühne etwas zu bieten: Los geht’s mit dem Programm für die Kleinsten bereits am Montag, 5. August, um 17 Uhr, bei einer inszenierten Lesung von Schauspieler und Stimm-Coach Rainer Rudloff aus Lübeck, der die Figuren aus „Räuber Hotzenplotz“ lebendig werden lässt. Die Lesung eignet sich für Kinder ab sieben Jahren.

Drei Stunden später, um 20 Uhr, ist Rudloff wieder im Einsatz, dann allerdings für Erwachsene: Er liest aus den Romanen „Der große Sommer“ von Ewald Arenz und „Seemann vom Siebener“ von Arno Frank und lässt dabei Erinnerungen an Sommer im Freibad wach werden.

Theater für Kinder und ein Familienkonzert zum krönenden Abschluss

Theater für Kinder ab vier Jahren gibt es am Mittwoch, 7. August, ab 17 Uhr unter dem Titel „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“.

Den krönenden Abschluss des Kulturbühne-Programms bilden schließlich am Mittwoch, 14. August, ab 17 Uhr, die Musiker der Band Larifari mit einem Familienkonzert. Sie versprechen eine „erfrischende Mischung von Indie-Pop bis Disko-Funk“, bei der „Klein und Groß gemeinsam die Welt der Fantasie entdecken“. Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht.

Auf den Platz vor der Bühne auf dem Alfred-Leicht-Platz passen laut Hardt bis zu 300 Menschen. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in die Stadtparkhalle oder in den Bürgerpark verlegt. Darüber informiert die Stadt am jeweiligen Veranstaltungstag ab 14 Uhr unter (07252) 921 499 oder www.bretten.de

Das Mitbringen von Speisen oder Getränken ist nicht erlaubt, es gibt aber ein Catering mit Snacks und kühlen Getränken.