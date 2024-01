Nach dem Protest ist vor dem Protest: Die Regierung muss den Bauern weiter entgegenkommen, sagt Alexander Kern. Und deshalb sollen die Proteste andauern. Kern ist Landwirt in Bretten und seit Oktober 2019 Sprecher der Bewegung „Land schafft Verbindung“.

Auch er war bei der Protestwoche Anfang/Mitte Januar dabei. Unter anderem hat er die Staffelfahrt von Bretten nach Sinsheim am 10. Januar mit organisiert.

Alle Aktionen sind gut gelaufen, jeder hat sich an Recht und Ordnung gehalten. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei hat wirklich super funktioniert. Aber was den Agrardiesel angeht, bin ich natürlich nicht zufrieden. Wir werden gar nicht angehört, das ist sehr unbefriedigend. Insgesamt glaube ich aber schon, dass es kurzfristig kleine Erfolge geben wird. Und langfristig hoffentlich auch.

Was sagen Sie zu den Protestaktionen speziell in und rund um Bretten?

Ich war erstaunt, wie viele mitgemacht haben, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Landwirte sind. Natürlich habe ich das gehofft, nur habe ich nicht damit gerechnet. Auch der Rückhalt aus der Bevölkerung und von Handwerkern und Spediteuren war deutlich zu spüren. Alle haben gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann.

Weil ich mein Feld dann bearbeiten will, wenn es für mein Feld richtig ist. Und nicht dann, wann es die Regierung für richtig hält. Ein Beispiel: Dieses Jahr war es so nass, dass ich meine Rüben erst am 20. November ernten konnte. Zu der Zeit kann natürlich noch kein Weizen auf dem Feld stehen. Das Gesetz sagt jedoch, dass am 15. November 80 Prozent der Ackerfläche begrünt sein muss.

Wenn der Agrardiesel so bleibt, könnte ich damit leben, wenn wir dafür andere Forderungen durchsetzen. Dazu zählen gleiche Standards für Importe. Wenn ein Düngemittel bei uns giftig ist, ist es auch im Ausland giftig. Außerdem muss es eine Herkunftskennzeichnungspflicht geben, auch für fertige Produkte wie eine Tiefkühlpizza. Der Verbraucher könnte dann entscheiden, ob er den heimischen Bauern unterstützen will oder nicht. Die Lebensmittel würden teurer, das ist der Nachteil für den Verbraucher. Aber die Lebensmittel wären dadurch konkurrenzfähig, und wir bräuchten keine Subventionen mehr.

Alexander Kern

Wir bleiben auf der Straße, wir müssen das Gespräch einfordern. In der Region sind erst einmal kleinere Aktionen geplant. Also etwa, von Kreisverkehr zu Kreisverkehr fahren, so wie wir das in der Protestwoche in Gondelsheim gemacht haben.