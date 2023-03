Die regionale Kunstszene trauert: Der Brettener Künstler Willi Gilli ist am 2. März im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Maler und Bildhauer, der unter anderem 2017 die Glasmalerei in der Bäderwelt gestaltete, hatte neben seinem Atelier in der Großen Kreisstadt noch eine Werkstätte in Mannheim.

Zuletzt zeichnete der vielseitige Künstler für die Gestaltung des „Karschdhengschd“, das Wahrzeichen des Brettener Stadtteils Diedelsheim, verantwortlich.

Breites künstlerisches Spektrum

Gilli wurde am 5. Oktober 1951 in Jesenice, im heutigen Slowenien, geboren. 1969 begann er ein Studium der Malerei und Grafik an der Stuttgarter Merz Akademie, 1971 folgte ein Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Sein künstlerisches Schaffen umfasste ein breites Spektrum: Malen, Gestalten von Skulpturen, Glasflächen und Designen.

Gilli war Mitglied im Verein Deutschen Künstlerbund und im Berufsverband Bildender Künstler. Die Beerdigung findet am Samstag, 11. März, um 13 Uhr auf dem Brettener Friedhof statt.